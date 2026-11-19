Una insólita historia protagonizada por una mujer de Madrid, España, salió a la luz luego de que se descubriera que durante casi tres décadas fingió tener una discapacidad visual para evitar los encuentros y compromisos sociales.

La protagonista es Carmen Jiménez, quien a los 29 años les comunicó a sus familiares y conocidos que había perdido la vista a raíz de una lesión en los ojos. Desde entonces, mantuvo esa versión durante 28 años, hasta que se conoció que en realidad podía ver con normalidad.

La propia mujer explicó que tomó esa decisión porque no disfrutaba de las interacciones sociales y quería evitar tener que detenerse a conversar con las personas que encontraba por la calle.

"Estaba harta de ver a la gente y pararme a saludar", reconoció al explicar los motivos de su engaño.

Las sospechas de su familia

Con el paso del tiempo, algunos integrantes de su entorno comenzaron a desconfiar de su supuesta ceguera. Entre las situaciones que llamaron la atención estaban sus miradas de reojo hacia el televisor y el hecho de que siempre se presentaba perfectamente maquillada.

Su marido reconoció que, aunque la noticia fue un golpe para toda la familia, decidieron acompañarla luego de conocer la verdad.

Las consecuencias del engaño

Más allá del impacto familiar, la revelación también abrió un problema legal para Carmen. Durante los años en los que sostuvo que no podía ver, recibió asistencia personal y ayuda económica de distintas organizaciones.

Por ese motivo, su situación quedó bajo cuestionamiento, ya que las prestaciones que obtuvo estaban destinadas a personas con discapacidad visual.

Fuente: ExamedIA.