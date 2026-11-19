Un adolescente de Nueva Jersey diseñó un herbicida experimental a partir de cáscaras de papa y posos de café que, en pruebas preliminares, alcanzó una eficacia del 82,5% para controlar plantas invasoras. El proyecto no se limitó al laboratorio: combinó el desarrollo del producto con la restauración de espacios verdes locales, el reciclaje de residuos domésticos y la movilización de voluntarios para intervenir en zonas afectadas por la degradación ambiental.

Detrás de esa iniciativa está Leo Toake, de 16 años, estudiante en el norte del estado, quien canalizó el proyecto a través de su propia organización, Re:Imagine Inc.

La problemática que Toake decidió abordar tiene dimensiones globales. Los herbicidas de síntesis química presentan riesgos documentados para la biodiversidad, el suelo y las fuentes de agua, y su uso genera debates regulatorios en distintas jurisdicciones. Al mismo tiempo, los residuos orgánicos domésticos representan una fracción significativa de los desechos que llegan a los basureros municipales. El proyecto apunta a ambos flancos a la vez: reducir la dependencia de agroquímicos y darle una segunda vida a materiales descartados.

Cómo surgió la idea de convertir residuos de cocina en un herbicida experimental

El punto de partida del proyecto fue la observación de dos procesos que suelen ocurrir en paralelo sin ninguna conexión entre sí: la acumulación de residuos compostables en los hogares y la proliferación de plantas invasoras que amenazan los ecosistemas locales. La iniciativa surgió para vincular ambos problemas a través de una solución de bajo costo.

La organización se encargó de estructurar la recolección de materiales. El esquema consiste en reunir residuos compostables domésticos y procesarlos para producir el herbicida. Desde que el proyecto incorporó esos desechos a su cadena de producción, la iniciativa logró desviar más de 227 kilogramos de residuos que de otra forma habrían terminado en la basura.

La propuesta también buscó involucrar desde el inicio a otros actores: estudiantes, empresas locales y centros de naturaleza se sumaron al proyecto, que fue escalando desde la experimentación en el laboratorio hacia intervenciones concretas en el territorio.

La fórmula con cáscaras de papa y restos de café que alcanzó 82,5% de eficacia

El producto que desarrolló Toake lleva el nombre SAFE —sigla de Sustainable Alternative For Eradication (Alternativa Sostenible para la Erradicación)— y está formulado a base de dos residuos orgánicos de uso cotidiano: cáscaras de papa y posos de café —el residuo sólido que queda en el filtro tras la preparación de la bebida—. Ambos materiales son abundantes, de fácil recolección y, en condiciones normales, no tienen ningún valor comercial una vez descartados.

Según el informe del Premio Gloria Barron para Jóvenes Héroes, el herbicida alcanzó una eficacia del 82,5% en las pruebas preliminares sobre especies vegetales invasoras. Ese resultado lo posiciona como una alternativa con potencial para el control de vegetación no deseada, aunque los especialistas señalaron que se requieren estudios adicionales para determinar con precisión su seguridad ambiental y su efectividad a largo plazo en distintas condiciones de suelo y clima.

El trabajo de 70 voluntarios para restaurar más de seis hectáreas

Mientras SAFE avanzaba en su desarrollo, Re:Imagine Inc expandió sus actividades al trabajo directo en el hábitat. Toake y otros 70 voluntarios intervinieron en más de 6 hectáreas en el norte de Nueva Jersey, en tareas que excedieron la simple eliminación de plantas invasoras.

Las actividades de restauración incluyeron la plantación de 100 especies clave para la biodiversidad nativa, la reparación de daños por erosión y el mantenimiento de senderos públicos. El conjunto de esas acciones apunta a mejorar las condiciones del ecosistema local: al reducir la presencia de especies invasoras y reforzar la cobertura vegetal autóctona, se favorece la recuperación de los procesos naturales del suelo y se limita la degradación futura.

El reconocimiento que recibió un adolescente por su proyecto ambiental

El trabajo de Toake acumuló una serie de reconocimientos formales que dieron visibilidad nacional a su iniciativa. El más destacado fue la distinción otorgada por el Congreso de los Estados Unidos: la máxima mención que esa institución entrega a jóvenes que cumplen metas exigentes de servicio público. Se trata de un reconocimiento que, por sus requisitos, está reservado a iniciativas con impacto comunitario demostrable.

Además, en 2026, el Premio Gloria Barron para Jóvenes Héroes lo nombró finalista. Ese galardón distingue anualmente a jóvenes de todo el país que desarrollan proyectos de impacto ambiental o social. La iniciativa, también le permitió a Toake obtener el tercer puesto en el MyImpact Challenge 2025.

Fuente: Infobae.