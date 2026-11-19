Después de 27 años en órbita, la NASA finalizará la recopilación de datos científicos del satélite Terra el próximo 1 de diciembre de 2026. La nave, que fue diseñada para operar durante seis años, superó ampliamente su vida útil y reunió información clave sobre los cambios en la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y el clima del planeta.

El equipo de la misión utilizará el combustible restante para reducir la órbita del satélite y apagar todos sus sistemas en enero de 2027. Sin embargo, los registros científicos recopilados durante casi tres décadas continuarán disponibles gratuitamente para el público, según el portal Infobae.

Terra fue lanzado en diciembre de 1999 como parte del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA. Su objetivo era estudiar cómo estaba cambiando el planeta y cuáles podían ser las consecuencias para la vida.

Durante su funcionamiento, recopiló información sobre la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre, la nieve, el hielo y el equilibrio energético. Sus observaciones permitieron documentar transformaciones en el uso del suelo, incendios forestales, transporte de polvo y humo, composición atmosférica y cambios en las capas de hielo.

Los datos también contribuyeron a identificar peligros naturales y respaldaron decisiones relacionadas con la seguridad pública, la agricultura y la gestión de los recursos hídricos, además de aplicaciones comerciales, sociales y humanitarias.

El satélite Terra. Foto: NASA

Cinco instrumentos para observar la Tierra

En su configuración original, Terra transportaba cinco instrumentos desarrollados con participación de Estados Unidos, Japón y Canadá: ASTER, CERES, MISR, MOPITT y MODIS.

Estos equipos permitieron estudiar distintos aspectos del planeta, desde las características de la superficie terrestre hasta las nubes y la contaminación atmosférica.

De acuerdo con Michael Abrams, investigador principal del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, los datos topográficos de ASTER tienen aplicaciones en ingeniería, exploración energética, conservación de recursos naturales, gestión ambiental, extinción de incendios y planificación urbana.

Por su parte, los instrumentos CERES miden la radiación solar reflejada por la Tierra y la radiación infrarroja que emite el planeta, además de estudiar el papel de las nubes en estos procesos. Con el paso de los años, la disponibilidad de energía obligó a apagar algunos equipos, entre ellos MOPITT y partes de CERES y ASTER.

El satélite Terra. Foto: NASA

El combustible marcó el final de la misión

La duración de Terra también estuvo condicionada por las reservas de combustible necesarias para mantener su órbita. Desde 2020, la NASA dejó de realizar maniobras de inclinación para preservar el combustible disponible.

Kurt Thome, científico del proyecto Terra en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, explicó que estas maniobras permitían controlar la hora local en que el satélite cruzaba el ecuador y mantener la calidad de sus observaciones.

El combustible también era necesario para ajustar la altitud de la nave y evitar posibles colisiones con desechos espaciales u otras plataformas.

La NASA prevé utilizar las reservas restantes para reducir la órbita de Terra en unos seis kilómetros y alejarlo de la altitud de la Constelación de Ciencias de la Tierra, situada a 705 kilómetros. Posteriormente, se empleará el combustible remanente para iniciar su descenso y una reentrada lenta no controlada.