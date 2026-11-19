Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos franceses, ha descubierto una nueva familia de virus gigantes presentes en el intestino humano que podría ayudar a explicar el origen evolutivo del virus de la viruela, según un estudio publicado este miércoles en la revista científica Nature.



Los investigadores, dirigidos por Tom Delmont, del Centro Nacional de Investigación Científica francés (CNRS), han bautizado estos virus como 'egovirus' y han identificado su presencia en muestras intestinales de personas, pero también de ganado y animales salvajes de distintas partes del mundo.



El hallazgo resulta especialmente interesante porque los egovirus son los parientes evolutivos más cercanos conocidos de los poxvirus, la familia a la que pertenecen los virus responsables de la viruela y la mpox (antes conocida como viruela del mono), por lo que podrían ayudar a reconstruir su evolución.



El equipo cree que los egovirus no infectan directamente a las personas ni a otros animales, sino a microorganismos unicelulares que viven en su aparato digestivo y participan en procesos como la digestión de los alimentos.



Los investigadores estiman que unos 180 millones de personas podrían albergar egovirus en su intestino.



El análisis detectó proteínas virales en muestras de poblaciones de distintos continentes, desde un pueblo cazador-recolector de Tanzania, hasta habitantes de Europa, Estados Unidos y Sudamérica.



Los autores consideran que los egovirus son una pieza importante para reconstruir la evolución de los virus gigantes y comprender cómo algunos de ellos, como los antepasados de los poxvirus, adquirieron la capacidad de infectar directamente a animales y seres humanos.



En la investigación han participado, además de franceses, científicos de Suiza, Alemania y Estados Unidos, vinculados a centros como el Instituto Pasteur, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses (NIH). EF