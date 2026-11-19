Un hombre intentó asaltar una joyería vestido de mujer, pero no contó con la reacción de la empleada, quien se resistió al ataque y evitó que se llevara objetos de valor. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente llamaron la atención.

El insólito episodio ocurrió en Villa Gesell, Argentina, en una joyería ubicada sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, una zona comercial frecuentada por vecinos y turistas.

Cerca de las 18:00, el sospechoso ingresó al establecimiento aparentando ser una mujer. Llevaba el cabello largo, un pañuelo en la cabeza, vestido, sacón y un pequeño bolso.

Al principio parecía un cliente más, pero segundos después dejó al descubierto sus intenciones: saltó por encima del mostrador y se abalanzó sobre el área de atención para intentar apoderarse de las joyas.

La situación tomó por sorpresa a la trabajadora, quien fue amenazada por el sujeto. Sin embargo, lejos de quedarse inmóvil, se resistió y protagonizó un forcejeo con el atacante.

La reacción de la empleada terminó frustrando el asalto. Al no conseguir su objetivo, el sospechoso salió corriendo del establecimiento sin llevarse ninguna joya.

Las imágenes de seguridad también permitieron reconstruir la huida. De acuerdo con la información del caso, el hombre escapó en una camioneta Peugeot Expert de color gris, que tenía pedido de secuestro por robo. Además, se investiga la posible participación de cómplices que habrían intervenido en la fuga.