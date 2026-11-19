Un hombre de 36 años en Polonia sufrió una reacción cutánea y sistémica poco común después de realizarse un tatuaje con tinta roja en el antebrazo.

Cuatro meses después del procedimiento, comenzó a presentar lesiones en la piel y, con el paso del tiempo, perdió todo el vello corporal, dejó de sudar y desarrolló vitíligo.

Según el estudio, las primeras manifestaciones aparecieron durante el verano de 2020 y evolucionaron hasta convertirse en un cuadro clínico sin precedentes en la literatura médica. Los investigadores señalaron que no se habían registrado anteriormente complicaciones que comprometieran tantos sistemas del organismo de manera simultánea.

Foto: Universidad Médica de Breslavia

Las pruebas médicas identificaron una reacción de hipersensibilidad a sustancias como el dicromato de potasio, formaldehído y mezclas de fragancias. Sin embargo, los especialistas no pudieron confirmar si estos componentes estaban presentes en la tinta utilizada.

Ante la falta de resultados con los tratamientos convencionales, los médicos recomendaron retirar quirúrgicamente el tatuaje.

El hombre tuvo que someterse a ocho intervenciones entre noviembre de 2021 y enero de 2023 para eliminar por completo el pigmento rojo del antebrazo. La primera cirugía permitió controlar las lesiones inflamatorias, pero los demás síntomas continuaron avanzando.

Foto: Universidad Médica de Breslavia

La recuperación llegó después de la eliminación completa de la tinta, combinada con medicamentos. El tratamiento permitió detener la progresión del vitíligo y recuperar el crecimiento del vello corporal.

Sin embargo, la incapacidad para sudar no desapareció y continúa hasta la actualidad, según el reporte médico.