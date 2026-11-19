Colombia inició la eutanasia de 10 hipopótamos en el departamento de Antioquia, como parte de un plan para controlar la reproducción descontrolada de esta especie invasora, introducida hace más de cuatro décadas al país por el narcotraficante Pablo Escobar.

El director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia, confirmó el inicio de las intervenciones y explicó que los animales seleccionados representan un riesgo para las comunidades.

La medida forma parte del Plan de Manejo de Hipopótamos adoptado en septiembre por el Ministerio de Ambiente, que contempla la eutanasia de al menos 80 ejemplares para frenar el crecimiento de esta población, según el diario El Espectador, El País y RPP Noticias.

La primera fase tendrá una duración de cinco meses e incluirá acciones de educación ambiental, traslado de animales y eutanasia. También se prevén esterilizaciones y el confinamiento de algunos ejemplares.

Uno de los hipopótamos seleccionados se encuentra en el municipio de Puerto Nare, donde representa un peligro para los niños que utilizan una ruta escolar que atraviesa una zona cercana al animal.

Hipopótamos en Colombia. Foto: EFE

De cuatro hipopótamos a una población de casi 200

La presencia de estos animales en Colombia comenzó cuando Pablo Escobar llevó cuatro hipopótamos africanos a la Hacienda Nápoles para su zoológico particular: tres machos y una hembra.

Con el paso de los años, los ejemplares se reprodujeron sin control y su población llegó a casi 200 animales. En 2022, el Gobierno colombiano declaró a esta especie como exótica invasora y comenzó a plantear medidas para controlar su expansión.

Los hipopótamos pueden pesar entre 1.300 y 3.500 kilogramos, son territoriales y pueden tornarse agresivos ante la presencia de seres humanos.

Buscan otras alternativas

Además de la eutanasia, las autoridades ambientales impulsan el traslado de ejemplares a santuarios y zoológicos internacionales que estén dispuestos a recibirlos. También se contempla su confinamiento en determinados sectores y la esterilización para reducir su reproducción.

Cornare cuenta con 15 años de experiencia en el manejo de esta especie. Entre sus acciones anteriores figuran intervenciones quirúrgicas, monitoreo poblacional, procesos de educación ambiental, la castración de 58 hipopótamos y el traslado de algunos animales a zoológicos nacionales.

La decisión de aplicar la eutanasia química reabre el debate sobre el manejo de estos animales, cuya expansión representa un problema ambiental y un riesgo para las comunidades de las regiones donde habitan.