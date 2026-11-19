Los robots humanoides se convirtieron en una atracción para los visitantes de Shenzhen, en el sur de China, mientras la ciudad recibía a líderes mundiales para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Más de 100 robots actuaron el martes en una plaza central, donde el público pudo verlos bailar.

En un centro de robótica de la ciudad, los visitantes también presenciaron combates entre robots y demostraciones de artes marciales.

Las actividades mostraron cómo estas máquinas pueden ejecutar movimientos que requieren equilibrio y coordinación.

Con las exhibiciones en la plaza y el centro de robótica, Shenzhen aprovechó la atención internacional de la cumbre para mostrar una cara menos habitual de la automatización. En esta ocasión, los robots salieron al encuentro del público como parte de un espectáculo.