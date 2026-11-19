La historia de Alejandro Navarro, un profesor de Texas, Estados Unidos, conmueve por su compromiso con sus estudiantes: incluso cuando estaba internado de urgencia por problemas cardíacos, llevó su computadora portátil al hospital para terminar de corregir los exámenes y entregar las calificaciones de su curso. Murió al día siguiente, en diciembre de 2020.

La imagen del docente trabajando desde su habitación del hospital fue compartida por su hija, Sandra A. Venegas, en Facebook. La fotografía muestra a Alejandro frente a su computadora durante las que serían sus últimas horas de vida, según los portales Upsocl y La Vanguardia.

El profesor trabajaba en una escuela pública de San Felipe del Río, en Texas. Pese a su delicado estado de salud, se preocupó por completar las evaluaciones de sus alumnos antes de fallecer.

Sandra, quien también es profesora, acompañó la fotografía con un mensaje en el que recordó que su padre estaba preocupado por terminar las calificaciones para los informes de progreso.

En su publicación, lamentó que la última vez que lo vio en casa también estuviera trabajando y expresó: “Ojalá hubiera cerrado su portátil y disfrutado de pasar tiempo con él”.

Una reflexión conmovedora

Su reflexión también puso en debate la carga laboral de los maestros y las horas de trabajo que continúan realizando fuera de sus jornadas habituales, una situación que, según señaló, se intensificó durante la pandemia.

“Profesores, no normalicemos el trabajo después de las horas laborales, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde”, escribió Sandra. Además, pidió a las familias valorar el esfuerzo de los docentes y ayudarlos a establecer límites entre el trabajo y la vida personal.

La publicación concluyó con una despedida a su padre: “Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa. Papá, te echaremos mucho de menos. ¡Te quiero!”.