Un lomito se ha robado el protagonismo en las plataformas digitales luego de ser captado en plena "operación de sabotaje" contra un puesto de comida ambulante, demostrando una perseverancia inquebrantable hasta salirse con la suya.

En el clip, compartido por la cuenta de Instagram @luz_can, se observa al perro de pelaje claro completamente concentrado en una sola tarea: morder con insistencia la cuerda tensada que sujetaba una de las lonas rojas del establecimiento callejero hacia la acera.

Mientras varios comensales disfrutaban de sus alimentos bajo la sombra del toldo y los peatones pasaban a su lado sin percatarse de la travesura, el can no se distrajo ni un segundo. Pese a la resistencia del material, el animal aplicó toda la fuerza de sus mandíbulas y mordisqueó la cuerda de manera repetida hasta que finalmente logró reventarla por completo, provocando que el extremo del lazo saliera disparado.

El peculiar momento no tardó en viralizarse, desatando miles de reacciones y comentarios humorísticos entre los internautas, quienes bromearon asegurando que el perrito "tenía cuentas pendientes" con los dueños del local o que simplemente estaba cobrando "derecho de piso" por no haber recibido una probadita de la comida.

Vea el video: