De camino al trabajo, en el transporte público, almorzando o justo antes de apagar la luz en la cama: en todo el mundo, el celular acompaña casi cada momento de la vigilia. Sin embargo, cuando cerramos los ojos y entramos al mundo de los sueños, el aparato se vuelve un ausente casi total.

De acuerdo con los registros de la Sleep and Dream Database, los teléfonos celulares aparecen en apenas entre el 1% y el 5% de los relatos de sueños. Esta llamativa desproporción entre el uso cotidiano y la presencia onírica tiene explicaciones y planteamientos que ayudan a entender cómo trabaja la mente mientras dormimos, según publicar el portal La Nación.

Las claves detrás de la ausencia del celular en los sueños

Pesa más lo que ocurre detrás de la pantalla: Una hipótesis sostiene que las conversaciones, las personas y las emociones asociadas al celular tienen más posibilidades de aparecer en los sueños que el dispositivo en sí.

Cuando aparece, suele volverse un problema: En los sueños en los que sí figura un teléfono, lo más frecuente es que se pierda o que falle justo en el momento en que se necesita usarlo, apareciendo vinculado a un inconveniente.

Las preocupaciones del día se cuelan: Según la hipótesis de compensación, al dormir se pueden retomar situaciones que generaron preocupación durante la jornada y que apenas hubo tiempo de procesar.

Teclear exige una atención poco habitual al soñar: La investigadora Caroline Horton señala que escribir o teclear demanda una atención al detalle que suele ser menor durante los sueños.

Así, mientras en la rutina diaria el teléfono concentra buena parte de la atención, en el terreno de los sueños suelen imponerse los vínculos, las emociones y los pendientes de la vida cotidiana antes que el objeto tecnológico en sí.