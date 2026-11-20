Cuatro departamentos de un inmueble donde habitan cuatro familias fueron robados alrededor del mediodía de este jueves en la zona noroeste de la ciudad, cerca de la avenida América Oeste. Los autores del hecho forzaron las puertas de acceso y se llevaron electrodomésticos, joyas y dinero.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas, el robo ocurrió cuando no había personas en el interior de las viviendas. Los antisociales ingresaron a cada uno de los departamentos, registraron las habitaciones y seleccionaron objetos de valor, entre ellos los televisores más grandes, dejando atrás los aparatos más pequeños o antiguos.

"Estamos a dos cuadras de la América Oeste y se han entrado a una casa donde viven cuatro familias, como puede ver es un edificio prácticamente, se han entrado a los cuatro departamentos, han forzado puertas, se han llevado todo lo de valor, han hurgado todo. Es una calle bastante silenciosa, pese a eso han hecho un gran escándalo y nadie ha podido detener que pase esto", relató la afectada.

Según la denunciante, además de las puertas de los cuatro departamentos, también fue forzada la puerta del garaje, presuntamente con la intención de introducir un vehículo para facilitar el traslado de lo sustraído.

Tras el hecho, efectivos de la Policía acudieron al lugar para iniciar las primeras diligencias e investigaciones. Los vecinos y propietarios afectados pidieron celeridad en las pesquisas y la recolección de evidencias para identificar y dar con el paradero de los responsables.