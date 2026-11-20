La Asociación Nacional de Avicultores de Bolivia (ANA) recibió el premio “Huevo de Oro 2026”, una de las máximas distinciones de la industria avícola regional, otorgada por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) en el marco del XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura OVUM 2026, celebrado en Guatemala.

El galardón, entregado en la categoría “Mejor Gestión en Relaciones Públicas”, reconoce las estrategias de difusión y educación alimentaria impulsadas en el país para promover el valor nutricional y la accesibilidad de esta proteína en los hogares bolivianos, según publica ABI.

Entre las acciones valoradas por el jurado internacional sobresalen las campañas en medios de comunicación con participación de chefs y nutricionistas, así como el proyecto educativo “El Huevo me Alimenta y da Energía” y el Programa Kiosco Saludable. Estas iniciativas fueron ejecutadas por la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA) en coordinación con la Alcaldía cruceña, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Santa Cruz y la Universidad Evangélica Boliviana, logrando capacitar a más de 1.000 escolares en hábitos de alimentación saludable.

Crecimiento en el consumo nacional

El presidente de ANA, Omar Castro, destacó que este reconocimiento avala el esfuerzo de los productores por fomentar el consumo interno. Según datos de la institución, la ingesta anual en Bolivia subió de 232 huevos por habitante en 2025 a 263 unidades en 2026, lo que representa un incremento del 13,4 % (31 huevos adicionales por persona).

Por su parte, el titular de ADA, Enzo Landívar, subrayó que la distinción internacional refleja el compromiso del sector productivo con la educación nutricional desde las aulas y su aporte directo a la seguridad alimentaria del país.

Otros reconocimientos para el país

Creado en 2005 por el ILH, el premio “Huevo de Oro” destaca las mejores prácticas de promoción avícola en América Latina. Durante la misma edición de OVUM 2026, la delegación boliviana sumó otras dos distinciones individuales por su trayectoria y aporte al desarrollo del rubro: Ricardo Alandia fue premiado como empresario líder y Esteban Álvarez Moscoso recibió el reconocimiento como profesional destacado.