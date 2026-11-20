De manera extraoficial, trascendió que se habría producido el relevo en la gobernación del centro penitenciario de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. De acuerdo con los reportes preliminares, el coronel Dennis Rodríguez habría asumido el cargo en sustitución del teniente coronel Luis Gustavo Prieto.

El presunto cambio de autoridad se da en un contexto de cuestionamientos hacia los controles de seguridad y la gestión interna del recinto, luego de que se registraran dos hechos de gravedad en menos de una semana.

El primer suceso ocurrió el pasado 12 de noviembre, fecha en la que una mujer de 38 años, identificada como Lizeth, fue hallada sin vida en el área de visitas conyugales del penal, en un caso que se investiga como presunto feminicidio. Seis días después, la tarde del miércoles 18 de noviembre, se reportó un ataque con arma de fuego contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, dentro de las instalaciones carcelarias.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, no existe una confirmación formal sobre la designación de la nueva autoridad penitenciaria ni un informe detallado respecto a las medidas adoptadas tras los incidentes.

Este medio acudió a las oficinas de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario en Cochabamba para conocer la postura oficial sobre ambos casos y confirmar el relevo en la gobernación de El Abra; sin embargo, el personal de la institución indicó que el director no se encontraba en su despacho y no se atendieron las llamadas realizadas para obtener una declaración.