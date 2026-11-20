El proyecto contempla la construcción de viaductos, túneles, drenajes y estabilización de taludes en 38,2 kilómetros para mejorar la conexión entre el norte paceño y el resto del país.
19/11/2026 22:05
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El presidente Rodrigo Paz anunció que su Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa un crédito de 95 millones de dólares de la CAF para impulsar la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi, uno de los proyectos viales más esperados del departamento de La Paz.
A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de esta obra para mejorar la conectividad del norte paceño y reducir los problemas de aislamiento que afectan a las poblaciones de la región durante la temporada de lluvias.
El proyecto contempla viaductos y túneles
Según explicó Paz, la intervención comprenderá 38,2 kilómetros entre Santa Bárbara y Chojña, donde se prevé construir viaductos, túneles, sistemas de drenaje y obras de estabilización de taludes para reducir los riesgos de derrumbes.
El presidente señaló que estas obras permitirán mejorar las condiciones de circulación en la carretera y evitar que las comunidades queden incomunicadas por los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias.
Beneficiará a cerca de 70.000 personas
Paz indicó que la infraestructura beneficiará a cerca de 70.000 habitantes de Coroico y Caranavi, además de fortalecer el comercio, la producción y la conectividad con los mercados de Brasil y Perú.
"Una carretera para los Yungas que no se detenga con la lluvia", expresó el mandatario al presentar el proyecto.
Asimismo, sostuvo que la obra busca generar oportunidades de empleo y desarrollo para las familias del norte paceño.
El crédito de 95 millones de dólares fue remitido a la Asamblea Legislativa para su consideración, por lo que deberá cumplir el trámite correspondiente antes de avanzar con su ejecución.
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