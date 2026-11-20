Tres brasileños recluidos en Bolivia son investigados por un ataque a tiros contra el exfiscal Alberto Zeballos, quien fue sancionado por EE.UU. en septiembre y está en prisión en el centro del país, acusado de ser parte de una organización vinculada al narcotráfico que lideraba el exfiscal general Roger Mariaca.



El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, confirmó que en la víspera Zeballos salió ileso del atentado ocurrido en la cárcel de El Abra, donde cumple prisión preventiva acusado de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.



Ordóñez afirmó que "se ha podido evidenciar" que los presuntos perpetradores del ataque "tienen nacionalidad brasileña, sin embargo su pertenencia o no a una organización criminal aún está en investigación".



Tras una información preliminar sobre disparos dentro de la cárcel, situada a unos ocho kilómetros de la ciudad de Cochabamba, una comisión de fiscales y peritos se trasladó al lugar para iniciar la investigación, explicó.



El fiscal sostuvo que Zeballos "no presenta ninguna lesión en su integridad" causada por arma de fuego, "solo una escoriación" en la nariz.



Ordoñez también indicó que se verificó que en la puerta de la celda que ocupaba Zeballos había al menos 10 orificios producto de disparos y que se confiscó un arma de fuego en el pasillo.



La Policía estableció que cuando ocurrió el ataque, Zeballos estaba en el baño de su celda, por lo que no recibió ningún impacto de bala.



El Ministerio Público abrió la investigación por el delito de tentativa de asesinato para establecer las causas y confirmar quiénes son los responsables del atentado.



Zeballos y Mariaca fueron detenidos el pasado 30 de septiembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, y luego trasladados a La Paz.



El Gobierno de Rodrigo Paz acusó a Mariaca de ser el líder de una "organización criminal" que protegía al "narcoterrorismo" en el país, y a Zeballos de ser parte de esa red que operaba dentro del Ministerio Público.



Mariaca está recluido en la cárcel de Cantumarca, en la región andina de Potosí, y Zeballos está en El Abra, en Cochabamba, si bien su defensa pidió que sea llevado a una prisión en Santa Cruz tras el atentado fallido.



Las detenciones ocurrieron dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca y Zeballos en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente". EFE

