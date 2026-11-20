El ministro de Educación, Erick Sanjinés, estimó que el año escolar podría concluir el próximo 4 de diciembre, siempre que no se registren nuevos paros del Magisterio Urbano. Mientras tanto, el Gobierno busca retomar el diálogo con los maestros para resolver las diferencias por la descentralización administrativa de los institutos técnicos y tecnológicos.

La autoridad expresó en entrevista con Radio Fides su preocupación por un posible paro de 72 horas anunciado por el sector, debido a que una nueva suspensión de actividades obligaría a modificar el calendario escolar y coordinar la recuperación de los días perdidos.

"Lo más probable es que las clases estén finalizando el 4 de diciembre hasta ahora. Esperemos que el Magisterio no vuelva a parar porque obviamente si hay paros vamos a tener que conversar sobre cómo recuperar ese tiempo perdido", dijo.

El ministro dijo que mantiene la esperanza de que la medida de presión no se concrete y que los estudiantes puedan terminar las actividades escolares en la fecha prevista.

Gobierno busca retomar el diálogo con maestros

En medio del conflicto, Sanjinés informó que el Ministerio de Educación busca restablecer las conversaciones con la dirigencia del Magisterio Urbano, con la intermediación de la Defensoría del Pueblo.

Explicó que se trabaja a partir de algunos encuentros y coincidencias alcanzadas anteriormente, con la expectativa de concretar una nueva reunión entre este viernes y sábado.

"Nosotros estamos en la búsqueda permanente del diálogo con ellos", sostuvo Sanjinés quien señaló que el objetivo es superar las diferencias y encontrar una salida al conflicto.

Descentralización de institutos, el principal punto de conflicto

Uno de los temas centrales de la discusión es la descentralización administrativa de los institutos técnicos y tecnológicos. Al respecto, Sanjinés defendió la propuesta del Gobierno y aseguró que busca mejorar la calidad educativa y evitar que estas instituciones dependan de dos instancias administrativas.

"Nuestro objetivo fundamental es mejorar la calidad de los institutos técnicos. Y mientras sigan teniendo dos cabezas, una en el ministerio y la otra en la gobernación, esto no va a funcionar nunca", afirmó.

El ministro aclaró que la medida no implica privatizar la educación y sostuvo que tampoco se pretende centralizar toda la administración en el Ministerio de Educación, sino incorporar a las gobernaciones en este proceso.

Por su parte, los maestros urbanos rechazan la descentralización porque consideran que pone en riesgo la estabilidad laboral, el escalafón docente y la educación fiscal.

El conflicto podría intensificarse este sábado, cuando la Federación de Maestros Urbanos tiene previsto realizar un ampliado nacional para definir nuevas medidas de presión. Entre las medidas que podrían asumir está un paro de 72 horas, pese a que el calendario escolar se encuentra en su etapa final.