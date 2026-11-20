Un total de 43 municipios del departamento de La Paz registraron afectaciones por diferentes eventos adversos, entre ellos sequías, inundaciones y otros fenómenos naturales, informó el director de Gestión Integral de Riesgos y Emergencias de la Gobernación, José Miguel Clavijo. De este total, 36 municipios cuentan con declaratoria de desastre municipal y siete con declaratoria de emergencia municipal.

De acuerdo con el reporte, estos eventos adversos generaron afectaciones en 9.345 comunidades y una población afectada de 16.467 personas.

Clavijo informó que el balance departamental registra 7.367 familias afectadas y 3.488 familias damnificadas. Asimismo, se reportan 7.285 hectáreas afectadas, 1.151 hectáreas perdidas y 79.337 cabezas de ganado afectadas.

Entre los eventos adversos identificados destaca la sequía, que ha motivado declaratorias municipales en 25 municipios del departamento. Entre ellos figuran Apolo, Ayata, Ayo Ayo, Cairoma, Calamarca, Caquiaviri, Chacarilla, Charazani, Colquencha, Escoma, Ichoca, Inquisivi, Jesús de Machaca, Malla, Nazacara de Pacajes, Papel Pampa, Pucarani, Puerto Acosta, Palos Blancos, San Pedro de Curahuara, Sica Sica, Teoponte, Tiwanaku, Waldo Ballivián, Chua Cocani y Charaña.

Respecto a las acciones de respuesta, Clavijo señaló que la Gobernación paceña atiende los requerimientos de los gobiernos municipales de acuerdo con las necesidades particulares y el tipo de evento adverso que enfrenta cada región.

Entre las medidas de asistencia se contempla la dotación de víveres, materiales, herramientas menores, chapas armicas y gaviones, además de la asignación de horas de maquinaria pesada y otros recursos necesarios para atender las emergencias, en función de las características y el nivel de afectación de cada municipio.

Fuente: ABI