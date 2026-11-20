Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre en la avenida Melchor Pinto, de Santa Cruz, donde dos vehículos colisionaron por causas que todavía son investigadas por la Policía.

Los vehículos involucrados son un automóvil deportivo de color rojo y un motorizado blanco que prestaba servicio de taxi. Según el reporte, el primero impactó contra la parte trasera del segundo, provocando daños materiales.

El conductor del taxi explicó que circulaba por el sector y estaba por estacionar cuando ocurrió el choque.

Al ser consultado sobre el otro conductor, manifestó: “Aparentemente, está borracho”.

Tras el accidente, efectivos de Radio Patrulla 110 trasladaron al conductor del vehículo rojo hasta las celdas de la Unidad Operativa de Tránsito, mientras personal policial inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.