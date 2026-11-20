Cuatro personas de nacionalidad asiática, entre ellas una bebé de nueve meses, permanecen internadas tras resultar heridas en el incendio de gran magnitud registrado el jueves en una importadora de Santa Cruz de la Sierra.

Tres adultos presentan quemaduras de segundo y tercer grado, mientras que la menor tiene lesiones de primer y segundo grado, según el informe médico.

Geovanni Chinche, médico de emergencias, informó que los cuatro pacientes se encuentran estables, con signos vitales dentro de los parámetros normales y sin complicaciones durante su internación.

También descartó problemas respiratorios por inhalación de humo, debido a que todos mantienen una adecuada saturación y respiran espontáneamente.

Uno de los adultos presenta lesiones en la región facial y en los miembros superiores, por lo que será sometido a una intervención quirúrgica.

“Hoy va a ser intervenido él quirúrgicamente por el servicio de cirugía”, explicó Chinche. Otro de los pacientes permanece bajo observación para determinar si necesita ingresar a quirófano, dependiendo de su evolución.

En cuanto a la bebé de nueve meses, el médico señaló que presenta quemaduras de primer y segundo grado, pero su estado es estable.

“La bebé está estable, está vigil, no ha presentado tampoco ninguna intercurrencia durante el turno”, detalló.

Los cuatro pacientes reciben tratamiento con antibióticos e hidratación y continúan bajo vigilancia médica para evaluar su evolución. Por el momento, ninguno ha presentado complicaciones respiratorias ni alteraciones en sus signos vitales.