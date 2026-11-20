El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp), a través de la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, informó este jueves sobre el cierre temporal de vías en el centro paceño el 20 y 21 de noviembre, debido a la realización del festival “La Peña de Paceña”.

“La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana informa a la ciudadanía que, debido a la realización del festival ‘La Peña de Paceña’ (140 años CBN), se efectuará el cierre total de vías en el sector comprendido entre las calles Serrano y Ayacucho, en la zona Central del macrodistrito Centro”, señala el reporte del municipio.

Desde la Alcaldía se informó que estarán cerradas al tráfico vehicular las avenidas Montes y Mariscal Santa Cruz; las calles Sagárnaga, Santa Cruz, Figueroa, Potosí y Mercado; además del túnel Montes-Potosí.

La medida se aplicará el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre, desde las 14.00 hasta las 02.00 del día siguiente.

El municipio recomendó a los conductores y a la población en general tomar sus previsiones, planificar con anticipación sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Fuente: ABI.