La preinscripción escolar para la gestión 2027 comenzó el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre. El registro está dirigido a madres, padres y tutores que buscan obtener un cupo en unidades educativas de alta demanda del país.

El Ministerio de Educación habilitó la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE), a través de la página https://operativos.sie.gob.bo, donde las familias deberán completar el formulario y presentar la documentación que respalde el motivo de su solicitud.

Una vez concluido el periodo de preinscripción, el sorteo de plazas está programado para el 8 de enero de 2027.

¿Cómo realizar la preinscripción?

Para registrar a un estudiante, las madres, padres o tutores deben seguir estos pasos:

1. Ingresa a la plataforma.- Accede al sitio web https://operativos.sie.gob.bo.

2. Selecciona la opción correspondiente.- Elige la alternativa «Unidades Educativas de Alta Demanda» y luego ingresa a «Preinscripción». Presiona el botón «Iniciar proceso».

3. Elige la unidad educativa.- Selecciona el departamento, la unidad educativa, el nivel y el año al que postula el estudiante.

4. Marca el justificativo de preinscripción.- La plataforma permite seleccionar uno de los siguientes motivos:

Hermanos: cuando el estudiante ya tiene hermanos inscritos en esa unidad educativa.

Vivienda: cuando la familia vive cerca del establecimiento.

Lugar de trabajo: cuando el padre, madre o tutor trabaja cerca de la unidad educativa.

5. Completa los datos solicitados.- De acuerdo con el justificativo elegido, llena la información requerida, como el nombre del lugar de trabajo, municipio, avenida o calle. Posteriormente, registra los datos del estudiante y de la madre, padre o tutor.

6. Revisa y confirma la preinscripción.- Verifica que toda la información ingresada sea correcta y presiona la opción «Preinscribir».

7. Descarga e imprime el formulario.- Descarga la constancia de preinscripción, imprime el documento y fírmalo. Posteriormente, debes presentarlo en la unidad educativa junto con el documento que respalde el justificativo seleccionado.

¿Hasta cuándo hay plazo y cuándo será el sorteo?

El periodo de preinscripción estará habilitado hasta el 18 de diciembre de 2026. Después, el sorteo de plazas para las unidades educativas de alta demanda se realizará el 8 de enero de 2027.

Asimismo, la plataforma cuenta con las opciones «Seguimiento» y «Consultar estado», que permiten verificar el avance del trámite y descargar la constancia correspondiente.

Las familias deben completar el registro dentro del plazo establecido y presentar el formulario firmado junto con el respaldo del motivo de preinscripción.