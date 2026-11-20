La Gobernación de Santa Cruz cuestionó la postura del magisterio urbano frente al proceso de descentralización educativa y aseguró que los argumentos expuestos por sus representantes no tienen sustento. La vicegobernadora, Paola Aguirre, convocó al sector a participar en las mesas técnicas que comenzarán el próximo 1 de diciembre, donde se discutirá el nuevo modelo de gestión de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

Durante un contacto con El Mañanero, este viernes 20 de noviembre, Aguirre sostuvo que el rechazo de los maestros urbanos se basa en argumentos que, a su criterio, no corresponden a la realidad del proceso, especialmente respecto a la preocupación por el pago de salarios.

“Los representantes del magisterio urbano están utilizando argumentos mentirosos para rechazar una descentralización educativa que siempre se ha constituido en un anhelo para los cruceños y más aún cuando de educación hablamos”, manifestó.

La autoridad reconoció que la Gobernación actualmente enfrenta limitaciones económicas y que varios institutos tecnológicos funcionan en predios privados o espacios cedidos temporalmente, debido a que no cuentan con infraestructura propia. También admitió que la falta de liquidez dificulta el equipamiento de estos establecimientos. Sin embargo, remarcó que el financiamiento de los salarios continuará bajo responsabilidad del Gobierno nacional.

“Pero no es menos cierto que la fuente de financiamiento del Tesoro General de la Nación (TGN) seguirá estando a cargo del Gobierno nacional y por ende los sueldos y salarios seguirán estando plenamente garantizados”, afirmó Aguirre, al cuestionar que el secretario de los Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, haya planteado observaciones que, según ella, no tienen sustento.

La vicegobernadora también cuestionó que el magisterio urbano no haya participado en los encuentros previos, pese a que otros sectores de la sociedad civil cruceña respaldan la propuesta de descentralización.

“El único sector que constituye un porcentaje minoritario en el plantel docente de los institutos técnicos-tecnológicos que son los representantes del magisterio urbano, es el único sector que no asistió al diálogo, después los representantes de la sociedad civil cruceña están no solamente de acuerdo, sino demandando la descentralización de la educación”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que la participación de los maestros es necesaria para definir el futuro del sistema de formación técnica y tecnológica. “El magisterio urbano no tiene la opción de asistir, tiene la obligación, el deber moral de asistir, porque la educación no es de propiedad, ni de los maestros ni del ministro de Educación ni del gobernador ni de los estudiantes ni de los padres de familia. Es del pueblo boliviano y todos los actores tienen la obligación de asistir al diálogo”, expresó.

Aguirre fue más allá en sus cuestionamientos y afirmó que las observaciones del sector carecen de fundamentos sólidos. “Ellos saben que sus argumentos son débiles, inexistentes, falaces, por eso más allá del pronunciamiento mediático o de medidas de protestas que afectan la formación de niños y jóvenes no tiene nada que ver con este problema, por qué el problema no es de colegios ni de escuelas públicas, es de institutos técnicos-tecnológicos lo vienen haciendo”, señaló.

Respecto a las mesas técnicas, la autoridad indicó que espera que el magisterio urbano se incorpore al proceso y participe en la elaboración de una propuesta consensuada, en la que también se establezcan las garantías laborales correspondientes.

“Esperamos que asistan a las mesas de diálogo, dudo que lo hagan, ellos tienen una postura clara, definida, pero es una postura mezquina porque simplemente alegando de que sus salarios no van a estar garantizado y esto queda absolutamente salvado y zanjado con una cláusula establecida en un anteproyecto que debe ser construido con ellos mismos”, manifestó.

Finalmente, reiteró su invitación a los representantes del sector para que participen en las discusiones y formen parte de la construcción del nuevo modelo educativo.

“Los invito a dialogar, los invito a construir un consenso y a seguir la corriente mayoritaria de los cruceños que anhelan autonomía, que luchó por autonomía y espera ver la autonomía plasmada principalmente en el tema de educación”, expresó.

Mesas técnicas comenzarán el 1 de diciembre

El llamado de la Gobernación se produce después de que el jueves 19 de noviembre el Gobierno nacional, la Gobernación cruceña y diferentes instituciones suscribieran un acta de compromiso denominada Por una nueva educación superior técnica de calidad, empleo y emprendimiento.

La firma se realizó en el Centro de Educación Ambiental (CEA), durante el lanzamiento regional del proceso de diálogo y evaluación participativa que busca establecer un nuevo modelo de gestión para los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

Las mesas técnicas comenzarán el 1 de diciembre y tendrán como objetivo analizar las condiciones para avanzar hacia la descentralización, tomando en cuenta la calidad educativa, la autonomía y la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de estos centros de formación.