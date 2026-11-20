La Policía desplegó operativos de control en la terminal interprovincial de la ciudad de El Alto con el objetivo de prevenir delitos de trata y tráfico de personas, además de verificar la documentación de los pasajeros que abordan vehículos hacia diferentes destinos del país, principalmente en las rutas que conectan con Desaguadero.

El operativo cuenta con la participación de efectivos de distintas unidades policiales, personal de Migración y otras instancias encargadas de la protección de menores de edad. Los controles se realizan en los buses antes de su salida, mediante la revisión de documentos de identidad y autorizaciones correspondientes.

Controlan documentación de pasajeros nacionales y extranjeros

La directora de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Jannet Montecinos, explicó que el despliegue se realizó por instrucciones del Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, en coordinación con el Comando Policial de El Alto.

"Se ha coordinado con el comando policial de la ciudad de El Alto para hacer los controles respectivos en las terminales de buses de la ciudad de El Alto", informó.

Detalló que participan efectivos de la Felcc, Felcv y Tránsito, quienes verifican los documentos de identificación de las personas que se encuentran abordando el transporte interprovincial.

Durante las inspecciones también se identificó la presencia de pasajeros extranjeros, entre ellos ciudadanos venezolanos, colombianos y peruanos. En estos casos, personal de Migración realiza las verificaciones correspondientes para establecer si cuentan con la documentación necesaria para permanecer en territorio boliviano.

Verifican permisos de viaje de menores de edad

Otro de los aspectos centrales del operativo es el control de niñas, niños y adolescentes que viajan acompañados por uno de sus progenitores o por terceras personas.

La coronel Montesinos explicó que se coordina con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para verificar que los menores cuenten con sus documentos de identidad y las autorizaciones de viaje correspondientes.

En ese sentido, durante el recorrido por los vehículos se consulta a los pasajeros si viajan con menores de edad y se solicita la documentación respectiva para prevenir posibles situaciones de trata y tráfico.

Advierten que la Defensoría inicia controles desde las 08:00

Durante el operativo también se identificó una dificultad relacionada con los horarios de atención de las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debido a que la mayor afluencia de pasajeros en la terminal interprovincial comienza aproximadamente a las 04:00.

A su vez, señaló que las oficinas de esta instancia empiezan a funcionar desde las 08:00, por lo que no siempre existe personal disponible durante las primeras horas de la madrugada, cuando salen varios vehículos.

La autoridad indicó que estos operativos continuarán en coordinación con las diferentes instituciones para reforzar los controles en las terminales y prevenir delitos de trata y tráfico de personas, además de garantizar que los pasajeros, especialmente los menores de edad, viajen con la documentación correspondiente.