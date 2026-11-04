¿Desde cuándo estará disponible el título bachiller digital 2026? Sanjinés anuncia fechas

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, informó que los títulos de bachiller digitales estarán disponibles desde los primeros días de diciembre, una vez concluidas las pruebas piloto que se realizan esta semana en unidades educativas de distintos distritos y departamentos del país.

“Nuestra intención es que los primeros días de diciembre abramos ya el registro oficial y para esto van a existir dos modalidades”, explicó la autoridad al detallar el procedimiento que deberán seguir los estudiantes para acceder a sus documentos.

Sanjinés señaló que el sistema contempla dos formas de registro, diferenciadas por la edad de los beneficiarios: los estudiantes que hayan cumplido 18 años hasta el 30 de noviembre utilizarán la ciudadanía digital, mientras que los menores de edad ingresarán mediante una plataforma habilitada por el Ministerio de Educación.

Dos modalidades para acceder al título digital

En el caso de los estudiantes mayores de edad, el registro se realizará mediante la ciudadanía digital, administrada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

“Y esto es ventajoso para los estudiantes porque al registrarse y tener su ciudadanía digital, no solamente van a poder imprimir su título de bachiller, sino que además van a poder hacer cualquier otro tipo de gestiones dentro del programa Tranca Cero que están involucrados dentro de la ciudadanía digital”, explicó Sanjinés.

Para los bachilleres menores de 18 años, el registro se efectuará directamente en la plataforma del Ministerio de Educación. Los requisitos básicos serán el número de carnet de identidad, la fecha de nacimiento y el código RUDE del estudiante.

“Con ese registro van a recibir un usuario y una contraseña dentro de esta plataforma del Ministerio de Educación, donde también van a poder imprimir directamente su título de bachiller digital”, indicó.

Pruebas piloto antes del registro oficial

El ministro precisó que durante esta semana se realizan pruebas en diferentes unidades educativas y departamentos para verificar el funcionamiento del sistema antes de habilitar el registro oficial.

La previsión del Ministerio es que los estudiantes puedan acceder a sus títulos digitales desde los primeros días de diciembre, mediante el mecanismo que corresponda según su edad.