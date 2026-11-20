La defensa legal del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, descartó que su defendido tenga intenciones de postularse como representante de los privados de libertad del penal de Palmasola, luego de que circulara información sobre una supuesta candidatura.

El abogado Samuel Durán aclaró que el tema no fue abordado durante las conversaciones que mantuvo con Fernández sobre su estrategia jurídica. Explicó que la prioridad del exalcalde es ejercer su derecho a la defensa frente a los procesos judiciales que enfrenta.

El jurista también informó que aguardan la fijación de una fecha para la audiencia de cesación a la detención preventiva.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, cuestionó la supuesta postulación a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Cuando pensamos que no podíamos sorprendernos más, Jhonny Fernández reaparece para postularse como encargado de Palmasola”, manifestó.

Nayar también criticó al exalcalde y lo responsabilizó por presuntas irregularidades durante su gestión municipal.

“Esto es no tener sangre en la cara, no le bastó con destruir Santa Cruz, que ahora busca destruir la cárcel. Vamos a seguir exigiendo la devolución de cada centavo de las familias cruceñas y la sanción máxima para este individuo”, expresó.