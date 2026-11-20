El Gobierno estableció nuevas restricciones para acceder al Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II). El Decreto Supremo 5768, aprobado el 16 de noviembre de 2026, identifica a los sectores que quedan fuera del beneficio y actualiza los periodos de referencia para verificar quiénes pueden cobrarlo.

¿Quiénes no recibirán el Bono PEPE II?

De acuerdo con la normativa, estos son los grupos excluidos:

1. Rentistas del Sistema de Reparto

Personas que figuren como titulares o derechohabientes en las planillas de pago correspondientes a septiembre de 2026.

2. Jubilados de la Seguridad Social de Largo Plazo

Quienes tengan una pensión de jubilación suscrita, en curso de pago o suspendida, como titulares o derechohabientes, según las planillas de septiembre de 2026.

3. Pensionados por riesgos previsionales

Personas que reciban una pensión de riesgos previsionales, incluso si se encuentra suspendida, siempre que estén registradas en las planillas de septiembre de 2026.

4. Trabajadores con aportes a la seguridad social

Quienes estén registrados como asegurados dependientes, consultores, cooperativistas mineros u otros trabajadores con aportes pagados correspondientes a julio de 2026 y acreditados hasta el 30 de septiembre del mismo año.

Los asegurados independientes están exceptuados de esta última restricción.

Un requisito indispensable: la cédula de identidad

El Decreto Supremo 5768 también establece que los beneficiarios deben contar con una cédula de identidad vigente, emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). Este punto es un requisito de acceso, no una categoría adicional de exclusión.

El Bono PEPE II contempla una transferencia de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un máximo acumulado de Bs 750 por beneficiario.