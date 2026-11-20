El incendio de gran magnitud que se registró la mañana del jueves en una importadora de Santa Cruz de la Sierra consumió por completo la infraestructura del establecimiento y dejó importantes daños materiales.

Las llamas, que superaron los 20 metros de altura, fueron controladas después de varias horas de trabajo de bomberos y unidades de emergencia.

Tras sofocar el fuego, el lugar quedó prácticamente reducido a cenizas, con estructuras metálicas debilitadas por las altas temperaturas y restos de materiales en su interior.

Aunque el incendio fue controlado en su totalidad, todavía se observaba humo tóxico en el interior del establecimiento. Sin embargo, las condiciones del lugar no representan riesgo de que el fuego volviera a reavivarse.

El operativo movilizó a diferentes unidades de rescate y emergencia de Santa Cruz, que trabajaron desde las 9:00 hasta aproximadamente las 18:00 del jueves para sofocar las llamas.

El fuego también afectó infraestructuras vecinas, donde algunas paredes resultaron dañadas por la magnitud del siniestro.

Para esta jornada están previstas tareas de limpieza y retiro de los fierros y estructuras que quedaron en el interior de la importadora, debido a los daños ocasionados por las altas temperaturas.