El paparazzi Jordi Martín fue absuelto por la justicia española de los delitos de acoso y lesiones psicológicas por los que había sido condenado tras la denuncia presentada por Clara Chía, actual pareja del exfutbolista Gerard Piqué.

La decisión fue tomada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó la sentencia de junio de 2024 que había impuesto al fotógrafo un año de prisión, una orden de alejamiento de 1.000 metros y el pago de 13.130 euros por indemnización y gastos sanitarios.

El caso, que durante años acaparó titulares en la prensa del corazón, comenzó después de que Martín difundiera imágenes de Clara Chía junto a Piqué, en medio del escándalo sentimental que protagonizaron el exfutbolista y la cantante colombiana Shakira.

La exposición mediática de la joven terminó convirtiéndose en una disputa judicial que enfrentó el derecho a la intimidad con los límites del ejercicio periodístico.

Al revisar el recurso presentado por la defensa del paparazzi, con el respaldo de la Fiscalía, los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para mantener la condena penal.

El tribunal analizó 17 episodios de seguimiento registrados durante nueve meses y determinó que las actuaciones documentadas no alcanzaban la frecuencia ni la intensidad necesarias para configurar el delito de acoso.

Imagen captura RR.SS.

Entre los argumentos considerados estuvo la notoriedad pública de Gerard Piqué y la exposición mediática que adquirió Clara Chía tras iniciar su relación con el exfutbolista.

Asimismo, las magistradas consideraron que no se había demostrado una relación directa y determinante entre las actuaciones del fotógrafo y los problemas psicológicos denunciados por la joven.

Sin embargo, la resolución también dejó una observación importante: los jueces calificaron de reprochables algunas actuaciones de Martín, especialmente sus ingresos en tres ocasiones a un garaje privado para fotografiar a la pareja.

Es decir, la absolución no supone que todas sus actuaciones hayan sido consideradas correctas.

Tras conocerse la decisión judicial, Jordi Martín no ocultó su satisfacción y utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado del proceso.

"He ganado a Clara Chía en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial", expresó el fotoperiodista.

Martín aseguró que recibe la resolución con respeto y un enorme alivio, al considerar que representa un reconocimiento a su trabajo profesional.

También defendió su actividad como paparazzi y sostuvo que fotografiar a personajes de notoriedad pública en espacios públicos forma parte del ejercicio del fotoperiodismo.

"Soy consciente de que mi oficio incomoda; asumo esa crítica, como la he asumido siempre. Lo que no podía asumir era salir de un juzgado penal condenado por ejercerlo", manifestó.