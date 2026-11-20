Una misteriosa silueta humana grabada en la arena, objetos personales y antiguas tumbas están revelando nuevos secretos de uno de los sitios históricos más fascinantes de Inglaterra: Sutton Hoo.

El descubrimiento se produjo durante una campaña arqueológica en el cementerio de Garden Field, donde investigadores encontraron los restos de un individuo cuya forma quedó preservada en el suelo como una especie de negativo humano. Una huella tan extraña como fascinante que permitió identificar lo que los arqueólogos denominan un "cuerpo de arena".

Ubicado en el condado de Suffolk, al este de Inglaterra, Sutton Hoo es famoso por sus monumentales montículos funerarios y enterramientos en barcos del siglo VII, vinculados a la élite del antiguo reino de Anglia Oriental. Sus descubrimientos, entre ellos el emblemático casco anglosajón, transformaron el conocimiento sobre la historia medieval británica.

Sin embargo, esta vez la atención no está puesta en los reyes ni en sus tesoros, sino en las personas comunes que vivieron y murieron en aquella época.

Uno de los hallazgos más impactantes fue un llamado «cuerpo de arena», una formación que aparece cuando los restos de un cadáver desaparecen con el paso del tiempo, pero dejan una impresión de su silueta en el terreno arenoso.

El resultado es una especie de molde natural que conserva la forma del cuerpo humano, como si alguien hubiera dejado su última huella sobre la tierra hace siglos.

Angus Wainwright, arqueólogo del National Trust, calificó el descubrimiento como uno de los momentos más importantes de la campaña.

Harvey Mills/National Trust Images

Pero la sorpresa no terminó ahí. Cerca de los enterramientos también aparecieron cuentas decorativas, pinzas, un cuchillo y un broche. Estos objetos podrían aportar pistas sobre la identidad, las costumbres y la posición social de quienes fueron sepultados en el lugar.

Los especialistas continúan analizando las piezas para reconstruir la historia de estas personas.

Otro descubrimiento que despertó el interés de los investigadores fue una tumba anglosajona debajo de la cual aparecieron indicios de una segunda sepultura.

Este hallazgo abre nuevas interrogantes sobre la antigüedad del cementerio y las prácticas funerarias de sus habitantes.

Harvey Mills/National Trust Images

Los arqueólogos buscan determinar por qué en un mismo espacio se utilizaron tanto la cremación como el entierro de cuerpos sin incinerar, y si estas prácticas correspondieron a diferentes épocas o tradiciones.

La especialista Helen Geake, integrante de Time Team, manifestó su entusiasmo por haber localizado y excavado finalmente el enterramiento, aunque reconoció que todavía quedan numerosas preguntas sin respuesta.

La investigación también volvió a concentrarse en el conocido Bromeswell Bucket, un extraordinario recipiente de origen bizantino encontrado en la zona.

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Después de recuperar fragmentos que faltaban durante una campaña anterior, los especialistas avanzaron en su estudio y reconstrucción.