Un aparatoso siniestro vial registrado en la autopista Interestatal 110 de Los Ángeles, en Estados Unidos, dejó a un motociclista envuelto en fuego tras colisionar contra la parte trasera de un automóvil Tesla, de acuerdo a lo que reporta Infobae.

El incidente ocurrió cerca de las 7:21 del 29 de octubre en los carriles exprés con dirección norte, en un momento de alta congestión vehicular.

Las imágenes captadas por la cámara de otro motorizado muestran el instante en que el vehículo eléctrico inicia un desplazamiento hacia la izquierda mientras la motocicleta avanza por el espacio entre filas.

Tras el choque, la moto se deslizó hacia el separador central de hormigón dejando un rastro de llamas sobre el asfalto que alcanzó directamente al conductor.

A pesar de quedar tendido sobre la vía junto a los restos incendiados, el hombre logró ponerse de pie pocos segundos después y alejarse del foco principal del fuego.

En la grabación difundida por las autoridades se observa cómo el propio afectado consigue apagar gran parte de las llamas de su vestimenta antes de que otro motociclista se detuviera a auxiliarlo.

Investigación sin responsabilidades definidas

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) no ha confirmado el origen exacto de la combustión ni si el tanque de gasolina sufrió una perforación durante el golpe.

Asimismo, el organismo evitó atribuir culpas, emitir citaciones o revelar las identidades y el estado médico actual de los involucrados en este episodio.

La difusión del material audiovisual busca alertar sobre los peligros que implica la circulación de motocicletas entre carriles en vías saturadas.

Ante este escenario, las autoridades viales reiteraron la importancia de que los conductores verifiquen sus puntos ciegos antes de girar y que los motociclistas moderen su velocidad para anticipar maniobras inesperadas.