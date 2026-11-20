CINCINNATI (ESTADOS UNIDOS), 19/11/2026.- Fiona, una hipopótamo de 1.089 kilos (2.400 libras) nació seis semanas antes de lo previsto, en enero de 2017, con apenas 13,2 kilos (29 libras), un peso muy inferior al habitual para un hipopótamo recién nacido.

Fiona, una hipopótama de nueve años que se convirtió en una celebridad internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017, murió este jueves después de varios días de atención veterinaria por haber ingerido una gorra de punto que llegó accidentalmente a su recinto en el zoológico de Cincinnati (Ohio). EFE