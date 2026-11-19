El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “amigo” a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante un encuentro bilateral realizado este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El momento quedó registrado ante las cámaras cuando Trump, al ingresar a la sala y ver al mandatario ruso, bromeó preguntando: “¿Quién es él?”, antes de responder: “Es mi amigo”. Ambos intercambiaron un apretón de manos y sonrisas.

Trump destacó su relación con Putin

Durante el encuentro, que se extendió por aproximadamente 30 minutos, el mandatario estadounidense aseguró que mantiene una buena relación con Putin desde hace varios años.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarse”, manifestó Trump al referirse a las conversaciones.

La reunión contó con la participación de funcionarios de ambos gobiernos, entre ellos el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Reunión con Xi Jinping abordó la guerra en Ucrania

Después del encuentro bilateral, Trump y Putin participaron junto al presidente chino, Xi Jinping, en una reunión trilateral que se extendió durante aproximadamente una hora y 20 minutos.

Entre los principales temas abordados estuvieron la guerra entre Rusia y Ucrania, la reducción de los arsenales nucleares y la cooperación internacional. Los tres gobiernos también difundieron una declaración conjunta sobre la prevención de riesgos nucleares y la reforma de Naciones Unidas.

Durante la reunión, Trump defendió el diálogo como mecanismo para resolver conflictos. “Nunca se ha forjado la paz dejando pasar las oportunidades del diálogo. Estamos realmente haciendo historia”, expresó.