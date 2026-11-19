Los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin concluyeron este jueves 19 de noviembre una reunión trilateral en Shenzhen, China, con la emisión de una declaración conjunta denominada «Declaración hacia la paz», que establece cuatro compromisos relacionados con la seguridad internacional, la cooperación energética y la estabilidad mundial.

El encuentro, considerado histórico por tratarse de la primera reunión presencial de los tres mandatarios en este formato, permitió establecer puntos de coincidencia entre las principales potencias nucleares. Sin embargo, no se anunciaron acuerdos concretos para resolver los conflictos internacionales que mantienen en tensión a distintas regiones del mundo.

Cuatro compromisos para la estabilidad internacional

El documento conjunto establece cuatro ejes principales:

1. Reforma de Naciones Unidas. Estados Unidos, China y Rusia acordaron impulsar cambios en la Organización de Naciones Unidas para mejorar su capacidad de responder a los desafíos internacionales y preservar la paz y la seguridad.

2. Cooperación energética. Los tres países plantearon incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, además de garantizar la estabilidad de los flujos energéticos internacionales.

3. Jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los mandatarios destacaron la importancia de respetar la inmunidad de los funcionarios estatales y señalaron que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de sus competencias.

4. Riesgos nucleares. Los tres presidentes reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. También acordaron mantener un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas.

Ucrania quedó sin un acuerdo concreto

Uno de los principales asuntos de interés internacional fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque el conflicto estuvo entre los temas abordados durante las conversaciones, la declaración conjunta no incluyó referencias específicas a la guerra ni estableció compromisos para alcanzar un alto el fuego.

Donald Trump manifestó su interés en encontrar una salida pacífica al conflicto, pero no se anunciaron compromisos concretos de Moscú o Pekín para avanzar hacia un acuerdo.

Tampoco se comunicaron avances específicos sobre otros conflictos internacionales, como la guerra en Irán.

Una reunión con más peso diplomático que resultados concretos

La reunión permitió mostrar una imagen de acercamiento entre los líderes de las tres potencias, especialmente entre Trump y Putin, quienes intercambiaron gestos de cordialidad durante el encuentro.

El presidente chino, Xi Jinping, destacó la importancia del diálogo y la cooperación para evitar enfrentamientos entre las grandes potencias.

«Mientras el diálogo no se detenga y las puertas permanezcan abiertas, hay esperanza para la paz», expresó Xi, según el reporte de la agencia Associated Press.

Pese a la declaración conjunta, analistas y medios internacionales señalaron que la cumbre tuvo principalmente un alcance diplomático y simbólico, debido a que no se tradujo en acuerdos específicos para resolver las principales crisis internacionales.