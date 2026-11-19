Una mujer de 45 años, identificada como Herismar Cislande Silva Leite, perdió la vida de manera instantánea tras ser alcanzada por un rayo mientras conducía su motocicleta en el municipio de Nova Mutum, en el estado brasileño de Mato Grosso.

El fatal incidente ocurrió alrededor de las 06:40 de la mañana (hora local) del pasado lunes 16 de noviembre, en momentos en que la víctima circulaba rumbo a su trabajo por la Rua dos Guaratãs, en el barrio Cidade Nova —localidad ubicada a unos 240 kilómetros de la capital estatal, Cuiabá—, en medio de una intensa tormenta eléctrica.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales y medios brasileños como UOL y Repórter MT, una cámara de videovigilancia de la zona registró el momento exacto en que la descarga atmosférica impactó directamente sobre la motociclista, provocando un fuerte destello y estruendo. Aunque otros vehículos transitaban por la misma vía en ese instante, ninguna otra persona resultó herida.

Personal de emergencia trabaja en una calle donde quedó tendida una motocicleta tras la descarga eléctrica.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Militares acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia, pero al arribar junto con personal de salud constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales y mostraba signos de cianosis y rigidez corporal producto de la descarga.

Tras confirmarse el fallecimiento, agentes de la Policía Militar acordonaron el perímetro para resguardar la escena y controlar el tránsito, mientras que efectivos de la Policía Civil y especialistas de la Pericia Oficial e Identificación Técnica (Politec) asumieron las diligencias forenses correspondientes.

Según datos proporcionados por el servicio meteorológico Climatempo, el municipio de Nova Mutum registró una intensa actividad eléctrica, contabilizando un total de 640 rayos en un lapso de 24 horas alrededor de la jornada de la tragedia.

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