Saná, 19 nov (EFE).- El movimiento hutí del Yemen reivindicó este jueves una serie de ataques contra Arabia Saudí, entre ellos contra el Centro Financiero Rey Abdullah de Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital, además de contra instalaciones petroleras en el este de la monarquía árabe.



El portavoz militar del grupo chií, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la primera operación fue efectuada a primera hora de la mañana y tuvo como objetivo el Centro Financiero de la Ciudad Económica Rey Abdullah de Riad, sin aportar más detalles.



Anteriormente, la Defensa Civil saudí informó en un comunicado que un ataque de los hutíes había provocado daños materiales en varios pisos de una de las torres del Centro Financiero Rey Abdullah y en edificios adyacentes del distrito, sin que se hayan registrado víctimas.



Por otra parte, Sarea afirmó que el movimiento aliado de Irán también atacó instalaciones de la empresa petroquímica saudí SADAF en Jubail, en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, así como la base aérea de Jamis Mushait, cerca de la frontera con el Yemen y donde el portavoz aseguró que la acción causó "daños significativos".



El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad también estuvo entre los objetivos de los rebeldes, como es habitual, si bien las autoridades saudíes no se han pronunciado al respecto.



Asimismo, Sarea reiteró su advertencia a "todas las empresas de inversión, inversores y propietarios de capital" para que "abandonen Arabia Saudí de inmediato y se trasladen a países seguros", en medio de las oleadas de ataques diarias contra el mayor productor de petróleo de la OPEP.



Anteriormente, el Ministerio de Exteriores saudí expresó en un comunicado su "enérgica condena" a "los continuos ataques terroristas" de los hutíes contra instalaciones civiles, económicas y energéticas del país árabe, al tiempo que reivindicó su "pleno y legítimo derecho" a adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía.



En esta misma jornada, los hutíes acusaron a la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 de acabar con la vida de al menos 15 personas y de herir a otras 13 en dos ataques aéreos contra la provincia suroccidental yemení de Taiz.



En paralelo, el grupo continúa combatiendo a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, respaldado por Riad, para hacerse con la costa del mar Rojo. EFE



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