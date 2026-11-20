Un adolescente de 17 años falleció la tarde del miércoles 18 de noviembre, luego de sufrir una descompensación mientras participaba en una clase de Educación Física en una unidad educativa de la ciudadela Primavera 2, en Durán, provincia del Guayas, Ecuador.

El estudiante cursaba tercero de bachillerato y presentó problemas de salud alrededor de las 16:00, cuando realizaba actividades físicas junto a sus compañeros. La emergencia movilizó a docentes y estudiantes, quienes buscaron la manera de auxiliarlo y solicitaron asistencia médica a través del ECU 911.

De acuerdo con información policial recogida por Ecuavisa, ante la espera de la ambulancia, uno de los profesores decidió trasladar al joven en su vehículo particular hasta un centro de salud. Sin embargo, cuando se preparaban para salir del establecimiento, llegó el personal de emergencia y los paramédicos confirmaron que el adolescente ya no presentaba signos vitales.

Familiares denuncian una demora de 45 minutos

La versión de los familiares puso en cuestionamiento el tiempo de respuesta ante la emergencia. Un tío del estudiante aseguró que su sobrino permaneció tendido en el piso durante varios minutos sin recibir asistencia médica oportuna.

El familiar afirmó que la espera se prolongó durante aproximadamente 45 minutos.

“Durante 45 minutos estaba el muchacho agonizando aquí en esta institución”, declaró al medio televisivo.

También relató que, cuando comenzó a llover, fueron los propios compañeros quienes trasladaron al adolescente hacia un rincón del establecimiento para protegerlo.

“Llega la ambulancia cuando el muchacho ya falleció”, lamentó el familiar, quien cuestionó la atención brindada durante la emergencia.

Por su parte, el Ministerio de Educación confirmó el fallecimiento y señaló que el vicerrectorado de la institución se comunicó inmediatamente con el ECU 911 para solicitar asistencia prehospitalaria.

La cartera de Estado explicó que, debido a las condiciones climáticas y las lluvias registradas, el estudiante fue trasladado en el vehículo de un docente con el propósito de facilitar su atención médica.

Otra estudiante también necesitó asistencia

La emergencia también afectó a una estudiante de 18 años, quien sufrió una descompensación después de conocer lo ocurrido con su compañero.

Según una fuente policial del distrito Durán, el malestar de la joven habría sido provocado por la impresión y el impacto emocional de presenciar la situación. Los paramédicos que llegaron al establecimiento también le brindaron atención.

Mientras tanto, agentes de Criminalística acudieron al colegio para realizar el levantamiento de indicios, tomar fotografías y recoger las versiones de los docentes que estuvieron presentes durante el hecho.

Posteriormente, el cuerpo del adolescente fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para establecer las circunstancias de su muerte.

Investigan las causas de la muerte del estudiante

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué provocó el fallecimiento. Entre las posibilidades que deberán analizar los peritos se encuentran una eventual asfixia, insuficiencia respiratoria u otra condición médica que pudiera explicar la descompensación.

La Policía señaló que, de manera preliminar, no existen indicios de violencia.