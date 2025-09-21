TEMAS DE HOY:
Deportes

Revelan a los responsables del asesinato del futbolista Jonathan González

Familiares del jugador ecuatoriano denuncian que grupos vinculados a apuestas deportivas lo amenazaron por negarse a arreglar partidos, informa Diario Extra de Ecuador. 

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 19:25

Según información de Diario Extra de Ecuador, Jonathan González, exjugador de Independiente y Liga de Quito, había recibido amenazas de grupos ligados a apuestas deportivas en línea. Los delincuentes le exigían manipular los resultados de los partidos del 22 de julio, algo que González rechazó para preservar su integridad deportiva.

La negativa del futbolista generó que sus familiares también fueran víctimas de extorsión. La semana pasada, incluso, desconocidos dispararon contra el vehículo de González en los exteriores del estadio, hecho que no se había reportado previamente en los medios.

El trágico ataque ocurrió en la urbanización privada del jugador, cuando delincuentes en moto ingresaron al lugar y abrieron fuego contra su vivienda. Jonathan se encontraba allí junto a su cuñado, quien falleció horas más tarde en el hospital, mientras González también perdió la vida como resultado del ataque.

Este caso ha generado conmoción en el fútbol ecuatoriano y evidencia los riesgos que enfrentan los deportistas ante presiones externas relacionadas con apuestas ilegales.

