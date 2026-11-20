Cristy Nodal, madre del cantante mexicano Christian Nodal, sorprendió a los seguidores de Cazzu al compartir en sus redes sociales un video de la artista argentina. El gesto se produjo más de dos años después de que su hijo y la intérprete anunciaran el fin de su relación.

La publicación llamó la atención porque, pese a la separación, Cristina y su esposo Jaime han mantenido el contacto con Cazzu, madre de su nieta Inti. En distintas ocasiones, la cantante ha dejado ver que conserva una relación con los abuelos de la pequeña.

Incluso, a través de fotografías y videos, se ha conocido que los padres de Nodal mantienen momentos de convivencia con su nieta.

Este jueves 19 de noviembre, Cristy Nodal republicó en su cuenta oficial de Instagram un video que Cazzu había compartido para agradecer el recibimiento del público durante sus presentaciones en Guatemala y Costa Rica, como parte de su gira Latinaje.

“Latinaje en vivo. Gracias Guatemala y Costa Rica”, escribió la cantante argentina junto al material audiovisual.

Publicaciòn Instagram.

En las imágenes se observan momentos de sus traslados y presentaciones sobre el escenario. El video también incluye una reflexión sobre la libertad, la independencia y la fuerza de las mujeres, basada en un texto de María Montero y narrada por la propia artista.

“Una mujer no tiene dirección, todos sus costados son profundos. No anhela caminos de regreso, más sí un horizonte indefinido de pájaros centrífugos”, expresa una parte del mensaje.

Los seguidores de Cazzu no tardaron en notar que Cristy había compartido el video y le agradecieron por el gesto público hacia la artista.

La publicación también generó comentarios debido al contexto familiar que rodea a ambas figuras, especialmente por las diferencias legales entre Christian Nodal y Cazzu relacionadas con su hija Inti.