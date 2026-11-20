El aguinaldo no se cambia por canastas navideñas, productos ni vales. El Ministerio de Trabajo recordó que el Aguinaldo de Navidad 2026 debe pagarse íntegramente en dinero y sin ningún tipo de descuento, retención o compensación.

Mediante el instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, emitido el 18 de noviembre, la cartera de Estado estableció que el pago deberá realizarse hasta el domingo 20 de diciembre, tanto en el sector público como en el privado.

La disposición alcanza a empresas, instituciones y establecimientos con o sin fines de lucro que tengan trabajadores bajo el régimen de la Ley General del Trabajo. También comprende a los funcionarios públicos que tienen derecho a este beneficio conforme a las normas del servicio civil.

Pero hay un detalle que los trabajadores deben conocer: si una empresa privada no paga el aguinaldo dentro del plazo establecido, deberá cancelar el doble del beneficio, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del 18 de diciembre de 1944, además de las sanciones que correspondan.

¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO?

El monto que recibirás depende de tus ingresos y del tiempo trabajado.

Para los trabajadores del sector privado, la base de cálculo será el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago. Si la relación laboral termina antes, se considerarán los tres meses previos a su conclusión.

El cálculo contempla los siguientes conceptos:

Salario básico.

Comisiones.

Horas extraordinarias.

Recargos por trabajo nocturno.

Bono de antigüedad.

Pago por feriados y domingos trabajados.

Otros conceptos de carácter permanente, regular y continuo.

¿Y si no trabajaste todo el año?

No significa que pierdas automáticamente el beneficio. Los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicio, pero reúnan los requisitos legales, tienen derecho al pago proporcional por duodécimas, según el tiempo trabajado.