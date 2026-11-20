La delegada defensorial departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez, informó que la Defensoría del Pueblo abrió dos casos de oficio tras el atentado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, ocurrido en el recinto penitenciario de El Abra, donde cumple detención preventiva.

La representante señaló que la institución se constituyó en el centro penitenciario para tomar contacto con el director y otras personas privadas de libertad, con el propósito de conocer las condiciones de seguridad y las medidas que aplica Régimen Penitenciario.

“Esperamos que se puedan obtener resultados objetivos y claros de la investigación, pero más allá de eso hay que trabajar en una mirada preventiva de manera inmediata por las condiciones que está el recinto penitenciario de máxima seguridad de El Abra”, remarcó.

Álvarez indicó que durante la visita se identificaron varias deficiencias en la infraestructura y los mecanismos de control del penal. Entre ellas, mencionó que el body escáner instalado para revisar a las personas que ingresan como visitantes u otras circunstancias está fuera de servicio desde hace bastante tiempo.

También señaló que, de las siete torres de vigilancia que tiene el recinto, solo cuatro funcionan, mientras que las restantes presentan problemas de infraestructura y falta de mantenimiento. A esto se suma que la iluminación no es adecuada.

La delegada consideró que se debe incrementar el número de efectivos policiales destinados al control de los perímetros internos y externos, además de aumentar la cantidad de cámaras de vigilancia, tomando en cuenta que el penal alberga a más de 1.500 personas privadas de libertad.

“Estas situaciones que se evidenciaron son de conocimiento ya de anterioridad de Régimen Penitenciario y Carcelario. La Defensoría lo ha expresado más de una vez a través de notas formales e informes y recomendaciones. Esto se arrastra hace varios años”, sostuvo.

Dos casos abiertos y seguimiento a las investigaciones

La Defensoría del Pueblo abrió dos casos de oficio. El primero busca que Régimen Penitenciario, la Policía Boliviana y la Fiscalía establezcan con claridad lo ocurrido en el atentado contra Zeballos.

El segundo está destinado a realizar seguimiento a la adecuación y aplicación de los protocolos de seguridad en el recinto penitenciario, así como a las condiciones del body escáner y otros mecanismos de vigilancia.

Álvarez indicó que la institución ya cursó una solicitud formal de información y que también obtuvo datos verbales sobre lo sucedido. Anunció que hará seguimiento a los resultados de las investigaciones y a las medidas que se adopten para mejorar la seguridad.

El atentado ocurrió la tarde del pasado miércoles en la cárcel de El Abra, donde el exfiscal Alberto Zeballos cumple detención preventiva. El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, confirmó que Zeballos salió ileso del ataque a tiros.

Tres ciudadanos brasileños recluidos en Bolivia son investigados por este hecho. Zeballos fue detenido el 30 de septiembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, y posteriormente trasladado a La Paz. Está acusado de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, en un caso relacionado con una presunta organización vinculada al narcotráfico que habría sido liderada por el exfiscal general del Estado Roger Mariaca.