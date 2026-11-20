El presidente Rodrigo Paz remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de contrato de financiamiento por $us 95 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a ejecutar obras complementarias en la carretera Santa Bárbara-Caranavi, en el departamento de La Paz.

La intervención busca reducir los derrumbes que afectan la transitabilidad en los Yungas y evitar que cerca de 70.000 personas queden aisladas.

El anuncio fue realizado este jueves por el mandatario a través de sus redes sociales, donde informó que el crédito fue suscrito con la CAF y enviado al Legislativo para su consideración. El financiamiento había sido aprobado el pasado 27 de octubre mediante el Decreto Supremo 5754.

“Suscribimos con la CAF un crédito de 95 millones de dólares, que hoy remitimos a la Asamblea Legislativa para su consideración, y con él construiremos viaductos, túneles, drenajes y estabilizaremos cerros en 38,2 kilómetros entre Santa Bárbara y Chojña”, publicó Paz en su cuenta de X.

El proyecto contempla la rehabilitación, construcción, ejecución de obras complementarias y mantenimiento del Tramo I de la Ruta 3 de la Red Vial Fundamental, en una extensión aproximada de 38,2 kilómetros entre las localidades de Santa Bárbara y Chojña.

Entre los trabajos previstos se encuentran la pavimentación de la vía, la estabilización de sectores críticos, la construcción de viaductos, medios viaductos y túneles, además de sistemas de drenaje longitudinal y transversal. También se incorporará señalización horizontal y vertical para mejorar las condiciones de circulación.

Comunicado de Rodrigo Paz

Uno de los principales objetivos de la intervención es reducir los problemas de aislamiento que provocan los deslizamientos y derrumbes en esta carretera, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Así, los derrumbes ya no dejarán aisladas a cerca de 70.000 personas de Coroico y Caranavi”, aseguró el presidente, al referirse al impacto que tendrán las obras en las poblaciones de la región.

Paz también señaló que la mejora de esta conexión vial permitirá impulsar el comercio y la producción, además de fortalecer la vinculación con los mercados de Brasil y Perú. El proyecto apunta a mejorar la conectividad del norte paceño, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de la región.