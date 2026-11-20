El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5778, que eleva de Bs 6.000 millones a Bs 9.000 millones el límite de recursos que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial de los costos de importación de petróleo crudo y el precio de paridad de importación.

La norma fue promulgada el 19 de noviembre de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, en Consejo de Ministros. El objetivo es mantener la estabilización de los precios de los productos derivados del petróleo y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país.

El Decreto Supremo 5778 modifica el límite establecido inicialmente por el Decreto Supremo 5652, de julio de 2026, que autorizó asignar hasta Bs 1.000 millones a YPFB, de acuerdo con la disponibilidad financiera del TGN.

Posteriormente, el monto fue elevado a Bs 2.000 millones mediante el Decreto Supremo 5683, de agosto, y a Bs 6.000 millones con el Decreto Supremo 5705, promulgado en septiembre. Con la nueva disposición, el límite alcanza los Bs 9.000 millones.

¿Cómo se asignarán los recursos?

El artículo único del Decreto Supremo 5778 establece que los recursos serán asignados de acuerdo con la disponibilidad del TGN y la presentación de información sobre el uso y destino del dinero.

La norma señala que el monto autorizado será de “hasta Bs 9.000.000.000”, sujeto a esas condiciones. Asimismo, la disposición final única establece que, a solicitud de YPFB, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizará la asignación mediante un registro presupuestario y un formulario específico.

Para este procedimiento, el decreto exceptúa a esa cartera de Estado de la aplicación del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante el Decreto Supremo 3607.

Ministros deberán cumplir la disposición

La ejecución y el cumplimiento del Decreto Supremo 5778 estarán a cargo de los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías.

La medida amplía el límite de recursos que el Estado puede destinar a YPFB para cubrir la diferencia entre los costos de importación del crudo y el precio de paridad de importación, con el propósito de sostener la política de estabilización de precios de los combustibles.