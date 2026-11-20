El ministro de Economía, Christian Morales, presentó el informe de su primer año de gestión y destacó los avances alcanzados en el ordenamiento de las finanzas públicas, la recuperación de las reservas internacionales y la reducción del déficit fiscal. La autoridad reconoció que Bolivia recibió una economía con desequilibrios estructurales, escasez de dólares, dificultades de financiamiento y elevados niveles de inflación.

Durante su exposición, Morales señaló que el país atravesaba una situación económica compleja, pese a mantener un tipo de cambio oficial de Bs 6,96 por dólar. Explicó que las reservas internacionales netas eran casi nulas y que conseguir divisas al precio oficial se había vuelto cada vez más difícil, mientras que la cotización en el mercado paralelo llegó a aproximarse a los Bs 20 durante 2025.

"Se nos presentó una economía aparentemente estable, donde si bien teníamos un tipo de cambio fijo, nuestras reservas internacionales netas eran casi nulas, inflación muy elevada, presupuestos que no reflejaban la verdadera situación de las finanzas públicas y un Estado que seguía gastando por encima de sus ingresos", manifestó.

Reducción del déficit fiscal y alivio tributario

El ministro indicó que una de las primeras tareas fue transparentar las cuentas públicas y reformular el Presupuesto General del Estado 2026, luego de identificar que el déficit fiscal proyectado alcanzaba el 15,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según explicó, tras revisar los ingresos, gastos y necesidades de financiamiento, el déficit proyectado se redujo al 9,2% del PIB. Aclaró que esta modificación representa una corrección presupuestaria, pero no significa que el problema fiscal esté resuelto.

"Es una corrección del presupuesto, no la solución definitiva del problema fiscal, pero nos permite trabajar sobre cifras más realistas", sostuvo.

Asimismo, destacó la implementación de medidas de alivio tributario para facilitar la regularización de obligaciones de gestiones anteriores. Hasta septiembre de 2026, más de 252.780 contribuyentes se beneficiaron con la condonación de deudas, mientras que 63.452 se acogieron a mecanismos de regularización.

Reservas internacionales superan los $us 1.100 millones

Morales también destacó la recuperación de las reservas internacionales líquidas, que actualmente superan los $us 1.100 millones, frente a los 52 millones que, según el informe, recibió la actual administración al asumir el Gobierno.

A este resultado sumó la reducción del riesgo país, que entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 registró una disminución aproximada del 58%, además de mejoras en las calificaciones internacionales de riesgo de Bolivia por parte de Moody's, Fitch y Standard & Poor's.

"Durante este primer año de gestión comenzamos a ver los resultados, logramos frenar el crecimiento acelerado de los precios, reducimos el déficit fiscal y fortalecimos nuestras Reservas Internacionales Netas", afirmó.

En cuanto a la inflación, recordó que el indicador anual cerró 2025 en 20,96% y aseguró que durante 2026 se logró controlar el crecimiento acelerado de los precios.

Destaca financiamiento de organismos multilaterales

Otro de los puntos abordados fue el acercamiento del Gobierno con organismos financieros internacionales. El ministro informó sobre la aprobación de un programa soberano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $us 1.900 millones.

Además, señaló que Bolivia cuenta con un paquete cercano a los $us 10.000 millones en financiamiento de organismos multilaterales, recursos que serán coordinados para diferentes proyectos de desarrollo.

La autoridad sostuvo que el desafío es convertir estos recursos aprobados en obras y servicios para la población, principalmente en infraestructura, salud, agua y carreteras.

Más de dos millones de beneficiarios de programas sociales

En su balance, Morales también hizo referencia a las medidas de protección social implementadas para acompañar a las familias durante la crisis económica.

Destacó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad, denominado "El Pepe", que benefició a más de dos millones de personas. También mencionó el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300, el fortalecimiento de la Renta Dignidad para adultos mayores sin jubilación y el aumento del bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.

Asimismo, informó sobre la devolución gradual de depósitos en dólares que permanecían restringidos en el sistema financiero. Desde el 5 de noviembre de 2026 se habilitó una nueva fase para hogares con depósitos de entre $us 10.001 y $us 50.000, que, según el reporte, alcanza a 774.000 personas y 20.000 pequeñas y medianas empresas.

Agenda 50-50 y proyecto de Ley de Inversiones

De cara al segundo año de gestión, el ministro señaló que el Gobierno buscará profundizar el ordenamiento de las finanzas públicas y avanzar en la redistribución de recursos y responsabilidades entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios, en el marco de la agenda 50-50.

También destacó el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), que busca acompañar a las entidades territoriales autónomas que enfrentan dificultades económicas y contribuir a una administración sostenible de sus recursos.

En materia de inversión privada, Morales informó que el proyecto de Ley de Inversiones fue presentado ante la Asamblea Legislativa y se encuentra en proceso de revisión. La propuesta busca establecer mayores garantías jurídicas, reglas claras y previsibilidad para los inversionistas nacionales y extranjeros.

Por otra parte, destacó las medidas de arancel cero para la importación de maquinaria, equipos, repuestos y tecnología, que hasta agosto representaron ahorros superiores a Bs 380 millones en el pago de gravámenes arancelarios para el sector importador.

Presupuesto 2027 proyecta un déficit fiscal del 6,7%

Finalmente, el ministro presentó algunas de las proyecciones económicas para la siguiente gestión. Indicó que el proyecto del Presupuesto General del Estado 2027 contempla más de Bs 14.000 millones para transferencias sociales, aunque su asignación definitiva estará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

También señaló que los techos presupuestarios considerados para las entidades territoriales autónomas y las universidades públicas alcanzan los Bs 26.077 millones, frente a los Bs 21.931 millones del presupuesto vigente de 2026, lo que representa un incremento aproximado del 19%, según las cifras expuestas.

En cuanto al déficit fiscal global, indicó que la proyección para 2027 es del 6,7% del PIB, frente al 9,2% previsto en el presupuesto reformulado de 2026.

Morales reconoció que todavía existen desafíos económicos y sostuvo que la siguiente etapa debe traducir los avances financieros en inversión, crecimiento y generación de empleos.

"Nuestra responsabilidad es explicar las decisiones, reconocer lo que se avanzó y decir con claridad qué falta por hacer", expresó.