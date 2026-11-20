El aguinaldo de Navidad 2026 deberá pagarse hasta el 20 de diciembre, tanto en el sector público como privado. El Ministerio de Trabajo aclaró que los trabajadores que no hayan cumplido un año de servicio, pero reúnan los requisitos establecidos, tienen derecho a recibir este beneficio de manera proporcional, mediante el cálculo por duodécimas.

La disposición está contenida en el instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, emitido el 18 de noviembre, que establece los plazos y las condiciones para el pago de este beneficio laboral.

¿Cómo se calcula si trabajaste solo unos meses?

Los trabajadores que cumplan los requisitos, pero tengan un tiempo de servicio menor a un año, recibirán el aguinaldo por duodécimas, es decir, de acuerdo con el tiempo trabajado durante la gestión.

Para los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, el cálculo del aguinaldo se realizará sobre el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago o a la conclusión de la relación laboral.

En el caso de los obreros que hayan trabajado al menos un mes calendario durante la gestión, la base de cálculo será la remuneración correspondiente a ese periodo. Asimismo, se establece el pago de 25 días de salario para los obreros.

El total ganado que se toma en cuenta contempla el sueldo básico, comisiones, horas extraordinarias, trabajo nocturno, bono de antigüedad, recargos por feriados y domingos trabajados, salario dominical y otros conceptos permanentes, regulares y continuos.

¿Hasta cuándo deben pagar el aguinaldo?

El Ministerio de Trabajo fijó el domingo 20 de diciembre como fecha límite para que los empleadores del sector público y privado cumplan con el pago del Aguinaldo de Navidad 2026.

El beneficio debe cancelarse íntegramente en dinero y alcanza a las instituciones, empresas y establecimientos públicos o privados, con o sin fines de lucro, cuyos trabajadores estén sujetos a la normativa laboral correspondiente y cumplan el tiempo mínimo de servicios exigido.

En el sector público, la disposición también contempla al personal activo y retirado que reúna las condiciones establecidas, así como a los trabajadores con derecho al beneficio en entidades sujetas al Estatuto del Funcionario Público.

Incumplimiento implica pago doble

El instructivo advierte que los empleadores del sector privado que no cumplan con el plazo establecido deberán pagar el aguinaldo por duplicado, conforme a la normativa vigente.

Además, las instituciones y empresas obligadas deberán presentar sus planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT) hasta el miércoles 30 de diciembre.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo estableció dos fechas clave para el cumplimiento de esta obligación: el 20 de diciembre para el pago del aguinaldo y el 30 de diciembre para la presentación de las planillas.