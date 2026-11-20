El Gobierno proyecta cerrar la gestión 2026 con un déficit fiscal cercano al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 15,8% que estaba contemplado inicialmente en el Presupuesto General del Estado. Así lo informó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Moisés Jiménez, quien atribuyó esta reducción a las medidas de ajuste y al mejoramiento de la eficiencia en la administración de los recursos públicos.

“Cuando recibimos la administración, el déficit fiscal previsto en el presupuesto general del Estado original del 2026 contemplaba un déficit de 15,8% del PIB. Hoy día es muy posible que terminemos con una cifra que esté alrededor del 9% del PIB para este fin de año”, explicó la autoridad.

Jiménez señaló que uno de los principales objetivos de la actual administración fue ordenar las finanzas públicas y corregir los desequilibrios económicos.

Según indicó, estas medidas también permitieron moderar el incremento de los precios. En ese sentido, afirmó que la inflación a 12 meses pasó de superar el 22% en octubre de 2025 a ubicarse en 7,08% en octubre de 2026.

Respecto a los mecanismos utilizados para reducir el gasto estatal, el viceministro explicó que se revisaron los presupuestos de los proyectos de inversión pública, debido a que anteriormente se ejecutaban, en muchos casos, sin estudios previos ni documentación técnica suficiente.

“Los proyectos de inversión pública que se venían ejecutando, se venían ejecutando sin documentos de proyectos, sin estudios previos. De manera tal que si un proyecto inicialmente estaba previsto ejecutar por 100, ajustando la eficiencia, la eficacia y la calidad de los recursos asignados a ese proyecto, ese mismo proyecto se puede ejecutar con 80”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de la fábrica de papas fritas y otras plantas construidas en distintas regiones del país, cuyos presupuestos, según afirmó, estaban sobredimensionados.

“Son centenas de casos de plantas que se han ido construyendo a lo largo y ancho del territorio con presupuestos sobredimensionados, sin criterios de eficiencia, sin criterios de eficacia”, manifestó.

En cuanto a la distribución de los recursos, Jiménez indicó que la inversión pública está siendo reorientada hacia educación, salud e infraestructura, sectores que, según explicó, tienen capacidad de generar fuentes de empleo e ingresos para la población.

Asimismo, adelantó que estas áreas continuarán entre las prioridades del presupuesto de 2027, junto con el sector productivo.