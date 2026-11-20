El sector de la cocina es el principal punto donde habría comenzado el incendio que consumió una importadora, aunque las causas todavía están sujetas a investigación. Así lo informó el teniente coronel Quiver Rioja, de Bomberos de la Policía, quien explicó que la magnitud del siniestro obligó a desplegar un importante operativo para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas.

En contacto con el programa El Mañanero, Rioja señaló que la hipótesis sobre el posible origen del fuego se basa en las primeras versiones de las personas que se encontraban en el lugar.

“De acuerdo a versiones de los que se encontraban en el lugar, probablemente se haya iniciado en el sector de la cocina, pero eso está sujeto a investigación por parte de la comunidad de bomberos”, explicó.

El jefe policial detalló que para controlar el incendio se utilizaron más de 250.000 litros de agua. Según indicó, una de las principales tareas de los equipos de emergencia fue impedir que el calor y la radiación del fuego alcanzaran los inmuebles colindantes.

Sobre los factores que pudieron contribuir a la rápida propagación de las llamas, Rioja explicó que la importadora almacenaba una variedad de productos, entre ellos materiales plásticos, que facilitaron la combustión.

“La mercadería que importa, justamente, es variada. Vamos a hablar desde plásticos y es variada. Entonces, eso obviamente ha sido combustión para que el fuego, el incendio se propague de forma inmediata”, manifestó.

Empresas deben contar con medidas de prevención

El incendio también volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad que deben cumplir las empresas, mercados y establecimientos comerciales que reciben diariamente a una gran cantidad de personas.

Al respecto, Rioja recordó que la Ley 449, Ley de Bomberos, establece que las empresas deben contar con el certificado de Prevención y Protección Contra Incendios (SIPPCI).

Explicó que, para obtener este documento, cada establecimiento debe presentar una memoria técnica ante la unidad de bomberos, instancia que verifica las medidas de seguridad y los planes de contingencia.

“Nosotros verificamos todas las medidas de seguridad, los planes de contingencia que las empresas tienen”, sostuvo.

Asimismo, indicó que Bomberos trabaja para que tanto las empresas públicas como privadas cuenten con esta certificación, además de recibir capacitación sobre el uso de extintores, las rutas de evacuación y otros aspectos técnicos que permitan proteger a trabajadores y clientes ante una emergencia.

Cortes de vías y coordinación entre bomberos

Respecto a las dificultades durante el operativo, Rioja explicó que una de las primeras medidas fue realizar cortes de circulación en las avenidas Roca Coronado y Centenario. También se dispuso la suspensión temporal de las ventas en los surtidores cercanos al establecimiento, como parte de las acciones para reducir riesgos durante las labores de sofocación.

El trabajo se desarrolló de manera coordinada entre Bomberos de la Policía y las unidades de bomberos voluntarios. Mientras los efectivos policiales intervinieron en el sector del tercer anillo interno, los voluntarios trabajaron en el tercer anillo externo.

El teniente coronel también mencionó que la presencia de curiosos y transeúntes que se acercaban a observar el incendio representó una dificultad adicional para los equipos de emergencia.