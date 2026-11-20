El incendio de gran magnitud registrado en una importadora de Santa Cruz de la Sierra volvió a poner en evidencia las limitaciones de equipamiento que enfrentan las unidades de Bomberos en el país. El director general de Bomberos, Mauricio Pérez, reconoció que todavía existen carencias de vehículos especializados, apoyo aéreo y herramientas para responder de manera inmediata a emergencias de esta naturaleza.

La autoridad informó que el incendio comenzó aproximadamente a las 09:30 y que el personal de emergencia trabajó durante varias horas para controlar las llamas. Debido a la presencia de materiales plásticos y otros elementos inflamables en el establecimiento, el fuego se reactivó y generó una extensa humareda negra y tóxica que representó un riesgo para las personas de la zona.

Tres cisternas y más de 2.000 litros de agua para controlar el fuego

Pérez destacó el trabajo desplegado por los bomberos, quienes movilizaron a todo su personal para sofocar el incendio, con el apoyo de voluntarios y funcionarios de la Alcaldía.

Explicó que se utilizaron tres cisternas y que la presencia de un hidrante a aproximadamente 100 metros del lugar permitió recargar los vehículos y evitar que el operativo se quedara sin agua.

"Se ha demostrado la capacidad de la unidad de bomberos, todo el personal al 100% ha salido a sofocar el incendio con tres cisternas", señaló.

Asimismo, indicó que se utilizaron aproximadamente 2.100 litros de agua para mitigar el fuego y que los efectivos trabajaron con overoles especiales para protegerse del calor.

Sin embargo, durante las labores de emergencia, un bombero voluntario sufrió un golpe de calor, lesiones leves y quemaduras, por lo que tuvo que ser auxiliado y trasladado a una clínica.

La Paz y El Alto tienen limitaciones en vehículos de emergencia

El director general de Bomberos reconoció que las unidades del país no cuentan con suficientes vehículos de alto tonelaje para atender incendios de grandes dimensiones.

Detalló que la ciudad de La Paz dispone de un vehículo de alto tonelaje y dos de mediano tonelaje para combatir incendios, mientras que El Alto solamente cuenta con un vehículo denominado matincendios.

La autoridad explicó que, ante emergencias de mayor magnitud, las diferentes unidades deben coordinarse y brindar apoyo para controlar las llamas.

"Tenemos que ser realistas que nos falta un poco de equipación", reconoció.

Bomberos necesitan helicópteros y equipos especializados

Entre las principales necesidades identificadas, Pérez mencionó la falta de helicópteros para realizar operaciones de extinción desde el aire, especialmente cuando se presentan incendios de grandes dimensiones que requieren una respuesta inmediata.

"Para estas situaciones y tener una reacción inmediata necesitaríamos el apoyo aéreo de helicóptero", afirmó.

Consultado sobre la disponibilidad de estos equipos, confirmó que Bomberos no cuenta actualmente con este tipo de apoyo aéreo y que las unidades continúan trabajando con los vehículos cisterna y los equipos que les fueron otorgados.

La Paz requiere una escalera de alto alcance para incendios en edificios

Otra de las necesidades señaladas por el director general de Bomberos está relacionada con la atención de emergencias en edificios de varios pisos, debido al crecimiento urbano y la construcción de infraestructuras de mayor altura.

En ese sentido, explicó que la unidad de La Paz necesita un vehículo equipado con una escalera de alto alcance que permita intervenir cuando se registren incendios en edificaciones.

"Lo que nos faltaría aquí en la ciudad de La Paz, que es una ciudad que tiene edificios, es tener un vehículo con una escalera de alto alcance", manifestó.

Finalmente, Pérez señaló que las unidades continúan trabajando con los recursos disponibles, pero reconoció que se necesita mayor equipamiento para responder a este tipo de contingencias y garantizar condiciones adecuadas para el personal que arriesga su vida durante las operaciones de emergencia.

Por su parte, las labores de remoción de escombros, limpieza y enfriamiento continuaban en el centro comercial afectado, mientras se esperaba que, una vez controlados completamente los focos de calor, los equipos técnicos realizaran las investigaciones para determinar el origen del incendio.