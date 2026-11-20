Santa Cruz se consolida como el departamento con mayor cantidad de incendios y los más violentos de todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que comenta Álvaro Castillo, capitán y comandante de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate.

Castillo realiza esta afirmación tras el reciente siniestro de gran magnitud en una importadora del tercer anillo cruceño.

En este sentido, advirtió que “Santa Cruz es el departamento que mayor cantidad de incendios tiene y los más violentos; en Bolivia la gente no quiere invertir en protección contra incendios, ven un gasto y no una inversión, y esto seguirá pasando si continúan con la resistencia a entender”.

Las labores de control y enfriamiento del predio afectado exigieron más de seis horas de intensa labor coordinada entre diversos cuerpos de emergencia para evitar daños colaterales mayores.

Sobre las dificultades técnicas de la intervención, el comandante Castillo señaló que “fue una columna de humo muy imponente, con humo tóxico en el ambiente, y ya en horas de la noche se reactivó el fuego por la temperatura, ya que no tenemos una cámara térmica a mano”.

El reclamo histórico del voluntariado

La crisis desatada por el fuego también puso sobre la mesa la situación económica y logística que enfrentan a diario quienes arriesgan su vida sin percibir remuneración alguna.

En ese sentido, Castillo lamentó el abandono de las instituciones públicas al recalcar que “nadie nos da diésel ni gasolina, peor con lo que subió, eso cansa y frustra; las autoridades solo se compran para ellos y nos tienen desamparados como siempre”.

Por su parte, el director de Gestión de Riesgo, Paulo César Suárez, detalló el despliegue operativo realizado desde los primeros reportes para frenar el avance de las llamas hacia zonas comerciales aledañas.

Al respecto, el funcionario municipal explicó que “desplazamos al Departamento de emergencia municipal y la Fundación de Rescate Urbano, registrando en principio que el fuego comenzó en la cocina, se propagó rápido y fue alcanzando la mercadería”.

Normas y fiscalización en mercados

Finalmente, Suárez enfatizó que las investigaciones técnicas continúan su curso para determinar responsabilidades y evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes en las instalaciones siniestradas.

Con relación a las tareas de mitigación a futuro, el director Suárez concluyó que “nosotros somos una unidad que trabaja en temas de prevención, ingresando a diferentes empresas y lugares públicos para hacer las recomendaciones correspondientes; los mercados son una bomba de tiempo, ya tenemos un 60% avanzado en prevención”.