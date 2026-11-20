Valentina Mercado y la Academia YDC fueron los segundos en presentarse durante la gala de repechaje de este jueves, con una propuesta inspirada en Karol G, al ritmo de “Un gatito me llamó”.

Con una puesta en escena marcada por las miradas, los movimientos y la interpretación de la artista colombiana, Valentina buscó demostrar su evolución y convencer al jurado de que merece una nueva oportunidad en la competencia.

El jurado Tito Larenti reconoció la dificultad de interpretar a un personaje que requiere combinar sensualidad, actitud y desplazamientos escénicos precisos.

“Valentina, creo que te esforzaste claramente. Un personaje complicado con sensualidad y, a la vez, prestaste atención en el desplazamiento. Yo te vi muy bien, arriesgada y me gusta”, expresó.

Sin embargo, observó que el desempeño de la Academia YDC fue irregular en determinados momentos de la coreografía.

Por su parte, Quimey del Río valoró la energía de la presentación y destacó que Valentina fue ganando confianza a medida que avanzaba el espectáculo.

“Se notan las ganas de quedarse. Hay algunas cosas que pulir de la puesta, me gustó lo que trajiste, estaba el nivel de energía adecuado”, manifestó.

La jurado también resaltó el trabajo con las miradas y las poses características de Karol G, elementos que ayudaron a construir el personaje.

“A lo largo de la presentación fuiste agarrando confianza”, señaló, recomendándole mantener esa seguridad desde el inicio y perfeccionar algunos detalles escénicos.

Gabriela Zegarra destacó uno de los elementos más visibles de la propuesta: la sensualidad transmitida por Valentina y las bailarinas de la Academia YDC.

“No estuvo mal, hubo mucha sensualidad, sobre todo las chicas. Por ese lado, a mí me encantó la presentación”, expresó.

La devolución de Elka Meyer también estuvo marcada por el reconocimiento al crecimiento del equipo.

“Hay una evolución muy grande, se ve que se quieren quedar”, afirmó.

No obstante, la jurado observó momentos de inestabilidad en los movimientos y recomendó prestar mayor atención a la precisión con la que finalizan cada paso.

Después de escuchar las observaciones, Valentina Mercado agradeció las devoluciones y dejó claro que mantiene intacta su ilusión de regresar a la competencia.

“Mis ganas de quedarme son infinitas. Gracias por las devoluciones”, manifestó.